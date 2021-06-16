В Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг: кому нужно прививаться и когда

В Москве пройти обязательную вакцинацию должны будут 60% работающего населения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обязательная вакцинация начинается в сфере услуг в Москве, первую прививку необходимо сделать до 15 июля 2021. Ее объявили после постановления главного санитарного врача Москвы.

- Интенсивность прироста с 6 июня составил 11%, а в последующие дни до 20%. Ситуация по новой коронавирусной инфекции в Москве ухудшается, при анализе заболеваемости установлено, что чаще болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет, удельный вес которых составляет 60%. При этом из числа заболевших работающее население составляет 73%, дети - 13%, пенсионеры - 14%, - значится в постановлении.

В Москве пройти обязательную вакцинацию должны будут 60% работающего населения (в сфере торговли и услуг).

Сейчас обозначены категории, которые должны сделать прививки в ближайшее время:

- торговля

- салоны красоты

- спа-салоны

- массажные салоны

- бани

- фитнес-клубы

- бытовые услуги

- химчистки

- общественное питание (кафе и рестораны)

- почтовые услуги

- финансовые компании

- транспорт, такси

- МФЦ, образование и предприятия соцзащиты

- ЖКХ и энергетики

- культурные центры

- библиотеки

- музеи

- детские лагеря

- театры, кинотеатры

- концертные залы

- массовые и спортивные организации

- досуговые и детские комплексы

Руководители организаций и компаний должны будут привить 60% своих сотрудников первым компонентом вакцины до 15 июля, а вторым — до 15 августа.

В столице до 1 июля будет создана необходимая информационная система, позволяющая контролировать процесс вакцинации. Поддержку в реализации окажут контрольные органы и Департамент здравоохранения Москвы.

- Мы просто обязаны сделать все, чтобы в самые короткие сроки провести массовую вакцинацию и остановить страшную болезнь. Прекратить гибель тысяч людей, - сообщил мэр города Сергей Собянин.

В Московском регионе проживает около 20 млн человек, а привилось уже больше 1,8 млн человек.

В первую очередь, Департамент здравоохранения города Москвы определит потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах.

Предприниматели будут предоставлять данные о ходе вакцинации сотрудников в контролирующие органы.

- Для подтверждения выполнения требований постановления Главного государственного санитарного врача по городу Москве организации, индивидуальные предприниматели в период с 1 июля по 15 июля представят в электронном виде соответствующие сведения. Они подлежат проверке с использованием государственных информационных систем и ресурсов с подтверждением, - значится в постановлении.

Власти города сейчас создают систему, по которой будет проходить вакцинация. Будут собраны списки работников, которые ранее самостоятельно сделали прививку от коронавируса. Остальным сотрудникам предоставят возможность сделать прививку в удобном пункте вакцинации, а их в столице достаточно много: в городских поликлиниках, в мобильных пунктах (в МФЦ, торговых центрах, театрах), в частных клиниках.

- Ресторанам лучше работать, чем локдаун. Поэтому вакцинация сотрудников будет проводиться. Собственники будут подавать списки по сотрудникам, которые делали прививки, которые болели. И обновлять данные, - рассказывает ресторанный пиарщик Ирина Розова.

- Все понимали, что к этому идет. Рестораторы будут прививать своих сотрудников, но есть нюанс, что в указе к вакцинации подлежат граждане РФ, но среди шеф-поваров есть иностранцы. Выбирая между бизнесом и вакцинацией, рестораторы выберут вакцинацию, - рассказал Евгений Демченко, амбассадор Федерации рестораторов и отельеров.

Если сплошная вакцинация станет альтернативой ограничениям в работе, то, по словам уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова, бизнес всецело поддержит такой подход.

- Думаю, противника этой меры найти будет трудно. Что касается готовности предпринимателей в сфере услуг к вакцинации, то реальное обеспечение кампании лежит не на них, а на правительстве Москвы. От предпринимателей требуется лишь правильно составить отчетность. Надеюсь, процедура ее заполнения и отправки будет организована без сбоев и не приведет к осложнениям, штрафам и так далее, - рассказал Борис Титов.

Главный врач московского COVID-госпиталя в Коммунарке Денис Проценко назвал вакцинацию единственным способом победить пандемию.

- Наверное, люди за год устали. И легкомысленное отношение горожан к маскам, несоблюдение социальной дистанции и «общая расслабленность» дали взрыв, который называется третьей волной, — сказал Денис Проценко.

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