Экс-начальник криминальной милиции: «Продажа липовых сертификатов о вакцинации - серьезное преступление. За это сажать надо!»

Не будет ли всплеска продаж поддельных документов? Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О продаже в Москве и в целом по стране фальшивых прививочных сертификатов, «Комсомолка» писала еще несколько месяцев назад. После постановления главного санитарного врача столицы об обязательной вакцинации от ковида, опасений стало больше. Не будет ли всплеска продаж поддельных документов? О том, что грозит продавцам и покупателям нелегальных сертификатов, а также почему такие схемы работают, корреспондент kp.ru спросил экс-начальника криминальной милиции РОВД Москвы, адвоката Евгения Харламова.

- В уголовном кодексе есть статья 327 - «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Представьте, какие серьезные будут последствия, если заболевший человек пойдет работать воспитателем и заразит наших детей. Поэтому когда такие сертификаты продаются, это очень серьезное преступление. За это нужно сажать. Я общаюсь с сотрудниками полиции, бывшими коллегами. Факты продажи документов вскрываются. В полиции говорят, что работа идет очень серьезная и результат есть. Думаю, что в ближайшее время число продаж сертификатов будет снижаться. Может, и вовсе будет сведено к минимуму.

Сейчас за подделку, продажу и использование фальшивых документов уголовный кодекс предусматривает штраф или до трех лет колонии - в зависимости от тяжести нарушения. Карают и продавца, и покупателя. Если проблема с коронавирусом сейчас на пике, может быть, есть смысл ужесточить наказание за продажу справок о прививках?

- Увы, ужесточение наказания не искореняет преступность, - считает эксперт. - Это же подтвердили мировые криминологи в дальнейшем. Весь вопрос в неотвратимости наказания. В России несколько раз ужесточали наказание за вождение в нетрезвом виде. Но пьяных водителей меньше не стало. Просто увеличивается сумма вознаграждения, чтобы избежать ответственности. Самое главное убрать коррупционную составляющую, которая помогает избежать наказания. Нарушитель должен понимать, что за проступок он 100% получит штраф или срок, вопрос за него никто не решит.

Собеседник «Комсомолки» сообщил, что под видом продавцов сертификатов иногда действуют аферисты, которые выманивают деньги, но никакого бланка по итогу не предоставляют.

- Но и немало случаев, когда продают не подделку, а реальные сертификаты, - рассказал Евгений Харламов. - Причем он отмечается во всех базах - и это самое страшное. Создают целые цепочки в медицинских кругах, которые подтверждают, что человек проходил вакцинацию. Разрубить всю эту цепь очень трудно, хотя кажется делом легким. Легко задержать человека, который продает сертификаты. А размотать весь клубок - откуда сертификат, кто его выдал, кто получил деньги - это проблема. И проводится целый комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Выходят на руководителей медицинских подразделений.

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