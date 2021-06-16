В России предлагают узаконить доступ к порносайтам через Госуслуги

Сегодня просмотр порнографии в России не запрещен Фото: Shutterstock

Не всё порно одинаково вредно - так рассудили в Главном радиочастотном центре России (компания, подконтрольная Роскомнадзору, - Ред.). Эксперты Центра провели глубокое исследование международного опыта и опубликовали доклад о том, как в разных странах регулируют распространение порнографии. И предлагают взглянуть на эту проблему с нового ракурса.

В Главном радиочастотном центре считают: порнографию можно разделить на две категории.

1. Незаконная. К ней относится детское порно, а также «явно оскорбительная порнография» - изнасилования, зоофилия и т. д. Такой контент нужно удалять и блокировать всеми возможными способами.

2. Не запрещенная законом. Здесь авторы доклада ссылаются на опыт Германии, США и других стран, где порно частично узаконено. И предлагают легализовать его у нас – а значит, разрешить россиянам свободно посещать порносайты, где нет незаконного контента. Естественно, не всем, а только совершеннолетним.

Но как узнать, кто это уселся у компьютера и набирает в браузере имя вожделенного сайта: восьмиклассник или 32-летний капитан сборной России по какому-нибудь виду спорта? Для этого эксперты Главного радиочастотного центра предлагают использовать авторизацию – каждый пользователь должен подтвердить свой возраст. Это тоже не наше изобретение: подобные системы входа уже работают в некоторых странах и на многих сайтах.

Есть два варианта подтвердить свой возраст при входе на портал. Во-первых, сайт может установить свою систему авторизации. Например, крупнейший в мире порносайт Pornhub так и делает: при входе пользователь должен авторизоваться через ВКонтакте для подтверждения возраста. Или же Главный радиочастотный центр предлагает альтернативный способ: входить на порносайты со своим логином и паролем от Госуслуг. Кстати, подобный механизм уже работает для многих порталов – например, по своему логину или паролю от Госуслуг можно войти на сайт Пенсионного фонда или налоговой.

- Любой сайт может легко добавить возможность авторизации через Госуслуги. Для этого нужно просто вставить небольшой «кусок» программного кода на свой сайт. И если у вас есть подтвержденный аккаунт на Госуслугах, то система автоматически поймет, исполнилось вам 18 или нет, - говорит Андрей Яблонских, президент Международной академии digital-коммуникаций.

- А если владельцы сайтов откажутся добавлять возможность такой авторизации?

- Те, кто хочет работать легально, не станут отказываться, в этом нет смысла. А сайты с нелегальным контентом легко заблокировать.

Конечно, блокировку можно обойти с помощью VPN-сервисов, которые скрывают страну, из которой вы заходите в интернет. Однако если сайты с «законным» порно будут работать легально, подобные ухищрения просто потеряют смысл.

Напомним, сегодня просмотр порнографии в России не запрещен. А вот «распространение или показ порнографической продукции среди несовершеннолетних» - уже уголовное преступление. При этом механизма, который позволял бы показывать подобный контент только взрослым, до сих пор не существовало. Поэтому многие порносайты оказываются вне закона.

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