Владельцы гаражей смогут создавать свои кооперативы и ТСЖ

Гаражная амнистия вступает в силу только с сентября, и чиновники, пользуясь этим, выносят решения о сносе гаражей, чтобы земли отдать под застройки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владельцы уцелевших после массовых сносов гаражей, в том числе и многострадальных ракушек, похоже, могут вздохнуть свободно. С 1 сентября вступит в силу закон о гаражной амнистии — он позволит узаконить не только капитальные постройки (имеющие фундамент), но и металлические гаражи, находящиеся на территории кооперативов.

А в минувший вторник в Госдуму был внесен еще и законопроект «О гаражных объединениях».

- Все вместе - это как бы дилогия, - вполне литературно прокомментировал новшество для kp.ru «народный адвокат», постоянный юридический эксперт «Радио КП» вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский. - Первый том — это гаражная амнистия для владельцев гаражей. Причем приватизации подложат как кирпичные гаражи, ток и металлические. А второй — какие для гаражников возможны формы объединения. Есть два варианта — полная аналогия жилищного кодекса. Гаражно-строительный кооператив — в этом случае у каждого члена один голос, независимо от того, сколько у него гаражных боксов. Другой вариант — аналог ТСЖ, только он будет называться гаражное товарищество. В этом случае голосуют не головами, а площадями. Если у вас 10 боксов, а у двоих соседей по одному, то ваше слово главнее. Например, при обсуждении, нужно ли обустраивать мойку или ремонтную зону на территории гаражного объединения.

По мнению эксперта, этот «двухтомник» поможет противостоять чиновникам на местах, если те захотят сносить гаражи. А сейчас такая опасность есть.

- Гаражная амнистия вступает в силу только с сентября, и чиновники, пользуясь этим, выносят решения о сносе гаражей, чтобы земли отдать под застройки, - продолжает Ольшанский. - Такие решения незаконны, так как решения о сносе построек могут приниматься только судом. Если нет судебного решения, надо просто физически не давать сносить. Практика показывает, что если люди оказывают подрядчикам физическое противодействие, там не сносят. Это требует физических сил и времени.