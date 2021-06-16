Муж матери-героини, родившей одновременно 10 детей, обвинил ее в обмане

Все последние месяцы эта пара жила в ожидании большого события

Недавно весь мир облетела новость о настоящей матери-героине из ЮАР. Госиаме Ситоле, 37-летняя жительница города Тембиса, родила одним разом 10 детей: семерых мальчиков и троих девочек. Но теперь женщину заподозрили в мошенничестве. Причем обманщицей Госиаме назвал собственный муж!

Все последние месяцы эта пара жила в ожидании большого события: УЗИ показало, что в животе у Госиаме сразу 8 эмбрионов. Жизнеспособных и, судя по всему, вполне здоровых. До этого у пары родились двойняшки, так что они понимали, что могут превратиться в многодетную семью, но таких масштабов явно не ожидали.

Беременность шла нормально, насколько это возможно при таких условиях. 7 июня мать-героиню отвезли в больницу в Претории, где ей должны были сделать кесарево сечение, ведь самой справиться с таким грузом, не навредив малышам, было бы практически невозможно. И с того самого дня муж Госиаме по имени Тебого Цотеци свою благоверную больше не видел.

Вернее, они общались несколько раз по видеосвязи. Госиаме рассказала, что во время операции малышей обнаружилось не 8, а целых 10. Она же предложила мужу рассказать о небывалом приплоде журналистам.

При этом показывать отпрысков отцу-рекордсмену Госиаме отказывалась. От поездки в роддом она супруга тоже отговаривала. Мол, все равно не пустят, пандемия же. А стоять под окнами и выкрикивать имя любимой в Южной Африке, видимо, не особо принято.

Когда же Тебого не получил даже фотографии наследников, он решил, что его банально водят за нос. Может, и беременности никакой не было, а только спектакль, чтобы получить славу и – не в последнюю очередь – многочисленные пожертвования.

Тебого уже подал заявление в полицию о пропаже Госиаме, а также призвал благотворителей прекратить отправлять деньги матери-рекордсменки. Хотя бы до тех пор, пока он и все прочие сомневающиеся не получат неопровержимые доказательства.