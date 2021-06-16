Михаил Погребинский: Большие агентства ретранслировали непрофессионализм Зеленского в неудачное время

Hа новостных лентах появилось грозное заявление-предупреждение лидера могучей европейской державы Украины Фото: REUTERS

Пока в Женеве лидеры двух ядерных супердержав Путин и Байден вели переговоры, к которым было приковано внимание всего мира, на лентах Франс пресс и Рейтер появилось грозное заявление-предупреждение лидера могучей европейской державы Украины, Владимира Зеленского. Шестой президент Незалежной, обращаясь почти в панике к коллективному западу, но скорее всего, персонально к одному из женевских переговорщиков(который его, конечно, именно сейчас хочет слышать больше всего) практически "пригрозил" свободному миру.

Чем? А тем, что, если Запад оставит без попечения Украину в её борьбе с Россией, то Киев просто будет вынужден создать... самую мощную в Старом Свете армию! Ну да, так и сказал. Признав, что ради этого придется отнять деньги из развития таких сфер, как наука и технологии. Ну и что-то там ещё про героизм украинских бравых солдат, которые не щадя живота своего бьются за утверждение западных ценностей на "оккупированном" Донбассе.

Очередное искрометное заявление Зеленского мы попросили прокомментировать одного из самых авторитетных украинских политологов, Михаила Погребинского.

- Михаил Борисович, поздравляю, у вас будет самая мощная в Европе армия!

- Я смотрю футбол Россия - Финляндия, а вы ко мне с такой ерундой. Что вы от меня хотите? Я уже устал говорить, что с нашим замечательным президентом комментировать его эмоциональные, непрофессиональные или просто глупые высказывания мне уже сильно не хочется. Ну что? Этот человек раздражен. Почему-то любой, более-менее разбирающийся в военных вопросах такого не говорит. Ну, а он берет на себя смелость, встречается с представителями мировых информационных агента и несёт пургу. Как это комментировать? Все понимают, что никакого серьёзного решения по Украине в Женеве президентами США И России принято не будет. Просто потому, что для этого абсолютно не подготовлена почва. Поэтому Зеленский истерит, не подготовленный к своей роли. А для информагенств, когда глава европейского государства такое говорит, пугает, про какую то военную супердержав несет всякий бред - они готовы подхватить такой информ-повод...

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