Шесть причин купить обновленные флагманские ноутбуки HUAWEI

Если важнейшим из искусств для нас по-прежнему является кино, то важнейшим гаджетом эпохи удаленки становится ноутбук. Именно это устройство дает нам свободу передвижений, независимость от ограничений, возможность полноценно работать на самоизоляции и оставаться на связи в любой точке мира.

Компания Huawei проводила специальное исследование, изучая запросы пользователей в связи с распространением новых представлений о режиме работы и отдыха. В условиях пандемии и перехода многих компаний на удаленную работу к гаджетам стали предъявлять новые требования. Опираясь на мнение пользователей мировой производитель доработал и усовершенствовал ноутбуки HUAWEI MateBook 14 и HUAWEI MateBook X Pro 2021. Остановимся на главных преимуществах нового поколения популярных устройств.

1. Премиальный внешний вид

Поскольку ноутбук это гаджет, который теперь всегда с тобой - на работе, отдыхе, в путешествии, деловой поездке или прогулке по городу - к его внешнему виду предъявляются особые требования. Конфигурация под кодовым названием “кирпич” (примерно так выглядели ноутбуки еще не так давно) навсегда ушла в прошлое. 14-дюймовый HUAWEI MateBook 14 весит всего 1,49 кг при толщине 15,9 мм. Легкий металлический корпус и элегантный внешний вид (в России MateBook 14 представлен в привлекательном цвете «космический серый») делают устройство идеальным компаньоном. Его “старший брат” профессиональный ноутбук HUAWEI MateBook X Pro еще более компактный: он весит всего 1,33 кг при толщине 14,6 мм. Гаджеты легко помещаются в небольшой рюкзак или сумку, они стильно выглядят и их удобно брать с собой хоть на край света. Ультратонкий HUAWEI MateBook X Pro доступен в двух цветовых решениях: изумрудно-зеленом и космическом сером. Дизайн ноутбуков радует глаз, их поверхность приятна при прикосновении благодаря алмазной шлифовкой и пескоструйной полировкой.

2. Повышенная автономность

Одно из ключевых пожеланий пользователей это возможность длительной работы ноутбука без подзарядки. Оба устройства оснащены мощной батареей 56 Вт*ч, она обеспечивает до 11 часов беспрерывной работы в режиме просмотра Full HD-видео, использования офисных приложений или просмотра веб-страниц. Поддержка технологии HUAWEI SuperCharge™ позволяет за 15 минут HUAWEI MateBook 14 набрать энергии, которой хватит еще на 2,5 часа работы. А компактное, но мощное зарядное устройство 65 Вт подходит для зарядки совместимых устройств с разъемом USB Type-C. Сочетание мощной батареи и технологией быстрой зарядки фактически наделяют HUAWEI MateBook 14 и HUAWEI MateBook X Pro функцией “вечного двигателя”.

3. Экран, который бережет глаза

Безрамочная технология позволяет оснащать компактные ноутбуки большим дисплеем. Например, у HUAWEI MateBook 14 сенсорный 2K-экран FullView с разрешением 2160×1440 занимает 90% поверхности передней панели. Благодаря поддержке цветовой гаммы 100% sRGB изображение отличается яркостью и максимально точной передачей цвета. HUAWEI MateBook X Pro со стандартом разрешения экрана 3K и 6 миллионами пикселей еще более “глазастый”.

Учитывая, что современные пользователи вынуждены проводить за экраном компьютера все больше времени производитель уделил большое внимание технологиям, которые защищают глаза. Экраны оснащены системой защиты зрения от синего света, а технология постоянного затемнения (DC Dimming technology), устраняет мерцание подсветки. Ваши глаза не устанут даже после долгих часов использования ноутбука.

4. Потрясающая производительность

Ноутбуки HUAWEI MateBook 14 задают новый стандарт производительности для устройств этого класса. Они способны эффективно работать в режиме многозадачности даже с использованием тяжелых графических приложений и видеоигр. За новый уровень мощности отвечают процессоры Intel® Core™ 11-го поколения. Они повышают производительность многоядерных процессоров на 29% по сравнению с процессорами предыдущего поколения, а встроенная графика Intel® Iris® Xe обеспечивает более плавную работу даже при максимальной загрузке устройства. Если вы используете одновременно несколько ресурсоемких приложений, то можно активировать режим повышенной производительности нажатием клавиш «Fn» и «P». Оперативной памяти 16 ГБ и встроенной 512 ГБ вполне хватает для комфортной работы.

В свою очередь HUAWEI MateBook X Pro оснащен процессором Intel® Core™ i7-1165G7, оперативной памятью объемом 16 ГБ и SSD-накопителем до 1 ТБ. А обновленный высокоскоростной модуль Wi-Fi 6 гарантирует бесперебойное подключение и быстрый интернет даже в людных местах.

5. Технология HUAWEI Share 3.0 объединяет смартфон и ноутбук

В арсенале современного человека, как правило несколько гаджетов - планшет, смартфон, ноутбук, умные часы или фитнес-браслет. Очень удобно, когда эти устройства работают не сами по себе, а объединены в единую экосистему. Технология HUAWEI Share 3.0 обеспечивает такую возможность.

Какие преимущества это дает? После сопряжения смартфона и ноутбука вы получаете возможность легко обмениваться файлами между гаджетами (например, фото, видео): проекция экрана смартфона отображается на ноутбуке и вы просто мышью перетаскиваете нужный вам документ. Теперь не надо переключать внимание с одного устройства на другое. Кроме того, функция «Мультискрин» даёт возможность запускать на ноутбуке до трёх мобильных приложений одновременно: вы можете общаться в мессенджере, оформлять заказ в сервисе по доставке еды и следить за футбольным матчем. Очень удобно для представителей цифрового поколения, которые легко живут в режиме многозадачности.

6. Эффективная система охлаждения

Мощные ноутбуки нуждаются в продвинутой системе охлаждения. HUAWEI MateBook 14 получил двойные вентиляторы HUAWEI Shark fin с S-образными лопастями толщиной 0,2 мм и двойные тепловые трубки. Они отводят тепло на 50% эффективнее, но при этом обеспечивают сверхнизкий уровень шума - вы работаете в тишине и комфорте даже при высоких нагрузках на устройство.

ЦЕНА ВОПРОСА

Премиальный HUAWEI MateBook 14 будет доступен в официальных магазинах HUAWEI и магазинах-партнёрах компании.

Рекомендованная цена с процессором Intel® Core™ i5-1135G7 (память 16 ГБ + 512 ГБ ) - 94 990 рублей.

Рекомендованная цена с процессором Intel® Core™ i7-1165G7 (память 16 ГБ + 512 ГБ) - 109 990 рублей.

Флагманский HUAWEI MateBook X Pro будет представлен только в официальных магазинах HUAWEI.

Рекомендованная цена с процессором Intel® Core™ i7-1165G7 (память 16 ГБ + 512 ГБ) - 139 990 рублей.

Рекомендованная цена с процессором Intel® Core™ i7-1165G7 (память 16 ГБ + 1 ТБ) - 149 990 рублей.

Подробнее узнать о преимуществах HUAWEI MateBook 14 и HUAWEI MateBook X Pro можно на официальном сайте компании.