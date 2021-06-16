Вирусолог Альтштейн о мутации коронавируса: "Вирусу важно заражать и размножаться"

Эксперт рассказал, как будет развиваться ситуация с новой волной Covid-19 в России и почему инфекцией теперь болеют по-другому Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный врач больницы Коммунарка Денис Проценко заметил, что вариант коронавируса, который сейчас чаще всего встречается в Москве, отличается более коротким инкубационным периодом.

То есть болезнь начинается уже на 4-й – 5-й день с момента заражения, а не на 7-й – 10-й, как это было раньше. Сейчас в больницу привозят больше ковидных больных, чем это было на пике первых двух волн. В том, что течение болезни изменилось возможно индийский дельта-вирус - штамм, который активно распространяется в мире. Почему возникла новая волна заболеваний? В чем причина мутации вируса? Чего нам ждать дальше? «Комсомолка» спросила об этом вирусолога, профессора, главного научного сотрудника Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна.

- Коронавирусная инфекция теперь действительно передается и проявляется быстрее. Сокращение инкубационного периода увеличивает распространение вируса, а это значит, что все больше людей будут болеть ковидом. Эпидемия пойдет быстрее. Уже сейчас мы видим, что темп нарастает, идет рост числа заболевших. Вирус продолжает приспосабливаться к человеку, - говорит Анатолий Альтштейн.

Коронавирус – достаточно быстро меняется, по сравнению с другими вирусами, отмечает эксперт, хотя ему далеко пока в этом плане до вируса гриппа.

- Анатолий Давидович, а с чем связано, что основные симптомы болезни изменились? Индийский вариант вируса, прежде всего, вызывает головную боль, боль в горле, насморк, лихорадку и только потом – кашель. Исчезновение обоняния и вкуса теперь и вовсе не в числе самых частых симптомов.

- Симптоматика становится другой, потому что биология вируса меняется. Изменились нуклеотиды в геноме, определенные аминокислоты и белки, поэтому и сам вирус приобретает несколько другие свойства, но в своих пределах, в рамках того, что он в принципе может иметь. Дело здесь в том, что если вирус лучше заражает, то он быстро начинает реализовывать это свое преимущество. А какую симптоматику ему оказывать, так это вирусу все равно. Обновленная симптоматика – просто результат того, что сам вирус изменился.

- Почему новый штамм с такими необычными свойствами пришел из Индии?

- Там очень большая эпидемия, огромное количество новых случаев, естественно, что в таких условиях более ожидаемо возникновение новой мутации, которая способствует приспособлению вируса для жизни в организме человека. Вирусу важно заражать и размножаться – вот его, если можно так сказать, логика. А поскольку, следуя этой логике, вирус меняет свою биологию, то может изменяться и симптоматика. Что вирусу особенно важно, так это заражать дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт, потому что так он будет выделяться и распространяться и воздушно-капельным, контактным путем и через выделения. Так что, он будет продолжать целенаправленно поражать эти органы, а все остальное – вариативно.

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