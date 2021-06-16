МВД России разъяснило, как будет надзирать за автолюбителями

Проектом прямо предусмотрено, что документы, передаваемые участниками дорожного движения для проверки, принимаются сотрудниками без обложек и без удерживающих устройств Фото: Иван МАКЕЕВ

Автолюбители должны знать правила дорожного движения, но понимать, что от них требуют инспекторы ГИБДД. Проект приказа МВД России, которым утверждается новый "Порядок осуществления надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства России о безопасности дорожного движения" вызвал множество домыслов и слухов. А потому, Госавтоинспекция МВД России поспешила разъяснить его отдельные положения.

СКРЫТЫЙ НАДЗОР

Сотрудники, осуществляющие скрытый надзор за дорожным движением на патрульном автомобиле без специальной цветографической схемы и находящиеся в форменной одежде, могут самостоятельно осуществлять необходимые административные действия, предусмотренные законодательством России.

В МВД просят не удивляться, если вы подрезали машину с сотрудниками полиции в штатском: нормы основаны на требованиях части 2 статьи 27 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О полиции", согласно которой сотрудник полиции независимо от замещаемой должности, места нахождения и времени суток обязан в случае выявления административного правонарушения принять меры по его предотвращению и (или) пресечению, задержанию лиц, подозреваемых в совершении противоправных действий.

СНИМАЮТ ОТКРЫТО

Сотрудник должен по возможности осуществлять административные действия в поле обзора систем видеонаблюдения, а также уведомлять участников дорожного движения об использовании им при осуществлении административных действий фото-, видео и (или) звукозаписывающей аппаратуры. Использование видеозаписи в случае применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении предусмотрено главой 27 КоАП РФ.

ВАШИ ДОКУМЕНТЫ

Проектом прямо предусмотрено, что документы, передаваемые участниками дорожного движения для проверки, принимаются сотрудниками без обложек и без удерживающих устройств (чтобы их потом не обвинили во взятке или краже денег). При этом сотрудникам запрещается принимать материальные ценности, какие-либо вещи, предметы или документы, не требующиеся для выполнения административных действий.

ПАТРУЛЬНЫЙ НЕ ПОМЕХА

Размещение патрульного автомобиля при надзоре за дорожным движением не должно мешать обзору водителям.

Участники дорожного движения должны отчетливо видеть патрульный автомобиль или сотрудник, осуществляющий надзор за движением.

"Умышленное создание помех для распознавания участниками дорожного движения специальной цветографической схемы, устройств для подачи специальных звуковых и световых сигналов патрульного автомобиля, не допускается", - четко прописано в новом приказе.

Размещение патрульного автомобиля при надзоре за дорожным движением не должно мешать обзору водителям. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПРАВО НА ЗВОНОК

Законом "О полиции" на инспекторов ГИБДД возложена обязанность сообщать близкому родственнику или близкому лицу пострадавшего о принятых мерах помощи или о направлении его в медицинскую организацию, а также расширен круг лиц, право на телефонный звонок которым предоставляется задержанному. Скорректирован перечень административных действий, осуществляемых сотрудниками в рамках надзора за участниками дорожного движения.

СТОП МАШИНА!

Технические поправки прямо запрещают движение машинам при неисправности рабочей тормозной системы, рулевого управления, сцепного устройства (в составе автопоезда), не горящих (отсутствующих) фарах и задних габаритных огнях в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, недействующем со стороны водителя стеклоочистителе во время дождя или снегопада. Сотрудник вправе потребовать от водителя прекратить движение данного транспортного средства до устранения соответствующих неисправностей или условий. При возникновении в пути прочих неисправностей, с которыми запрещена эксплуатация транспортных средств, водитель должен устранить их, а если это невозможно, то он может следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности.

ВЫ ЧТО, ПЬЯНЫ?

Предусмотренные данным приказом формы акта освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и протокола о направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения скорректированы с учетом правоприменительной практики. Как правило, отстранение от управления автомобилем проходит в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи. Все дальнейшие претензии водителю придется делать в суде. Это в случае, если водитель отказывается дуть в алкотестер или медицинского освидетельствования. В случае, если он соглашается доказать свою невиновность, то инспектор обязан препроводить водителя к месту медицинского освидетельствования. Если медицинская проверка не выявила опьянения, полицейский обязан вернуть водителя к его автомобилю.

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