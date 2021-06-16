Трое членов банды «Леса» получили пожизненные сроки

Профессиональные киллеры хладнокровно лишили жизни как минимум 25 человек. Фото: Канал "Рен-ТВ"

Один из самых громких и долгих судебных процессов подошел к финалу. Сегодня, в среду, 16 июня, Мосгорсуд вынес приговор восьми членам «Банды леса». На скамье подсудимых были двое ее главарей – Дмитрий Лесняков, по кличке «Лес» и Дмитрий Завьялов, который был его правой рукой. Хладнокровные преступники, кошмарившие предпринимателей в Москве, Пушкинском и Балашихинском районах Московской области, получили по максимуму.

- Лесняков и Завьялов приговорены к пожизненным срокам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима, - сообщили «КП» в Мосгорсуде.

Оба должны выплатить государству по миллиону рублей. Кроме главарей пожизненный срок получил киллер Фаизов. Остальные члены ОПГ тоже отправятся в колонии строгого режима минимум на 17, максимум на 23 года.

Последние десять лет все члены банды, в том числе и ее главарь, жестокий убийца Лесняков, ранее приговорённый к 25 годам лишения свободы, находились за решеткой. Но само следствие продолжалось, и всякий раз находились новые эпизоды. Еще десять лет назад банде предъявляли обвинение в 13 убийствах, а на сегодняшний день доказаны 25.

- В период с 1999 – 2011 годы фигуранты, входившие в межрегиональную преступную группу, совершили более 40 тяжких и особо тяжких преступлений на территории города Москвы, Московской, Ростовской и Челябинской областей, а также Краснодарского края, - сообщили «КП» в ГСУ СК России по Москве.

На след группировки вышли в 2009-м году, после того, как был убит криминальный авторитет Алик Сочинский. Лесняков вместе с еще одним киллером выпустили в него две автоматные очереди. Еще одно нашумевшее убийство предпринимателя Казакова было совершено в Москве в 2008-м году. Коммерсанта сначала расстреляли, а потом демонстративно перерезали ему горло. Леснякова брали в его московской квартире. Позже был обнаружен схрон с целым арсеналом боевого оружия.

«Банду Леса» в криминальных кругах считали самой жестокой. В группировке было четкое распределение труда. Одни отвечали за убийства, другие - за бизнес. В нулевых члены ОПГ подмяли под себя Пушкинский рынок, обирали бизнесменов, тех, кто сопротивлялся – наказывали. Занимались грабежами, разбоями. Но авторитет они зарабатывали именно на заказных убийствах. Напомним, киллер Завьялов был задержан позже остальных, только в 2014 году. От следствия он прятался в Испании.

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При этом по части эпизодов их оправдали, в частности, суд посчитал, что ни в каком организованном преступном сообществе они не участвовали (подробнее)