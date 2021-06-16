Путин - Александру Гамову о встрече с Байденом: Никакого давления мы не испытывали

Александр Гамов спросил у президента Путина на пресс-конференции по итогам встречи с Джо Байденом о том, с каким счётом завершились переговоры

16 июня, после встречи с американским президентом в Женеве, Владимир Путин пообщался с журналистами. Политический обозреватель KP.ru Александр Гамов спросил главу государства, не было ли на него давления во время переговоров.

- Наши сегодня выиграли у финнов. Какой счет у встречи Байдена и Путина? Американцы каждый день говорят о давлении на Россию, вы ощутили это давление?

- Никакого давления мы не испытывали – хотя разговор был прямой и открытый, без дипломатических отклонений от заданных тем. Я повторяю: ни с нашей стороны, ни с их стороны давления не было. Мы же не для этого встречаемся.

До нашей встречи Байден сказал – это же не спортивное соревнование. Я согласен – что мы будет счета выставлять? Встреча была результативная, предметная, конкретная. Проходила в атмосфере достижения результата. Главное из них – зерна доверия.

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