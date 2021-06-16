«Глюки, тяжело дышать, не чувствую ног!»: звезды о коронавирусе - Кудрявцева на реабилитации, а Пересильд и Безруков сделали прививку

Юлия Пересильд в июне привилась «Спутником» и пожелала всем беречь себя и близких. В ответ агрессивные антипрививочники разразились угрозами в адрес артистки Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Новая волна коронавируса спровоцировала артистов делиться своим опытом. Звезды не охотно рассказывают о состоянии здоровья и тем более о вакцинации – антипрививочники агрессивны, устраивают травлю даже кумирам. Однако стремительно растущая статистика заболевших заставляет тех, кто не боится хейтеров, в социальных сетях делиться опытом и высказывать свое мнение.

36-летняя Юлия Пересильд актриса востребованная – спектакли, съемки, подготовка к полету в космос для новой киноработы. В минувшие выходные Юлия вакцинировалась от коронавируса «Спутником» и обратилась к поклонникам: «Берегите, пожалуйста, своё здоровье! Это сегодня как никогда важно. Просто необходимо. Сегодня у меня была вторая прививка, если у вас нет серьёзных противопоказаний, то прививайтесь! Сберегите себя и близких! И помните, что страна - это в первую очередь люди, поэтому цените, любите и уважайте людей вокруг себя».

Что началось в соцсетях заслуженной артистки после публикации фото с сертификатом о вакцинации — просто вакханалия, травля, кто-то даже спросил, какие цветы на венок Юле купить. Однако больше половины поклонников у Пересильд люди грамотные — рассказали, как их опыт вакцинации уберег от заражения при контактах с больными или же течение болезни было легким.

47-летний Сергей Безруков руководит театром, играет в спектаклях, снимается в кино, гастролирует. Одним словом, ведет активный образ жизни. Безруков говорит, что в его окружении за это время много кто заболевал коронавирусом, сам он не заразился. Однако впереди опять много новой работы, а число заболевших не снижается. Поэтому народный артист больше рисковать не стал. Безруков отчитался: «Сделал прививку, дорогие мои, хорошие! Все-таки съемки в Москве будут все лето. Надо подстраховаться. Безусловно, это личное дело каждого. Много работы, болеть некогда. Теперь вот и поглядим, чего и как. Всем здоровья!» Антипрививочники своими агрессивными атаками и Сергея одолели – ему даже пришлось отключить комментарии в инстаграме.

32-летний рэпер T-killah только что выписался из больницы, где проходил лечение от коронавируса. Похудел на 10 кг, осталась легкая одышка, но мужчина идет на поправку. Саша говорит, что его состояние было «средней тяжести»: «Когда меня привезли на скорой в Склиф - началась паника, вокруг ковидные больные, все кашляют и врачи в скафандрах. Паника спала, когда тест на корону оказался положительным и КТ показало двустороннее поражение легких. Как оказалось, это очень тяжелая болезнь, к 39.9 по ночам привык. Глюки, пропали запахи, кашель, тяжело дышать вдвойне, так как у меня астма, головная боль, кости и суставы ломит дико! В какой-то час оглох и перестал чувствовать ноги… Всем желаю не болеть, беречь себя и по возможности прививаться!»

Рэпер T-killah только что выписался из коронавирусного отделения, поэтому советует кому можно — прививаться

71-летний Александр Буйнов прививался, а когда антител осталось совсем мало — заболел. Однако врач сообщил певцу, что если бы не прививка, то он бы переносил коронавирус тяжело – возможно под ИВЛ. Буйнов под наблюдением докторов, чувствует себя сносно – футбол смотрит. Отвечает на негативные выпады антипрививочников, объясняет, даже пришлось оправдываться – Буйнова обвинили в том, что он рекламировал прививку, а сам ее не делал. Музыкант объяснил, что ему из-за сопутствующих заболеваний вакцина была необходима по рекомендации врачей: «О чем вы, какая реклама? Чего? У меня было слишком много побочек – онкология, кардио, возраст и т.п. Но я это сделал у Малышевой без рекламы, сам заплатил тысяч шесть. Антител было всего 19. А к маю всего 6. Выйду отсюда – с женой обязательно сделаю какую-нибудь лайт прививку как можно будет!»

50-летняя Лера Кудрявцева переболела ковидом в легкой форме дома. Однако спустя несколько месяцев телеведущая стала чувствовать недомогание. Лера поделилась: «Ковид не проходит просто так. Переболел и все ок! Оказывается есть такие «ковидные хвосты» или ещё называют лонгковид, когда осложнения тебя догоняют не сразу, а спустя время. Меня торкнуло через три месяца. Наверное, просто накапливалось или я бодрилась. Головные боли - сил нет, апатия и опять начались панические атаки. В моем случае долбануло по нервной системе». Кудрявцева восемь дней обследовалась и получала процедуры в подмосковном оздоровительном центре.