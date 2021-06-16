Пострашнее блокировки Суэцкого канала: приведет ли грузовой коллапс в китайских портах к новому мировому кризису

Китайские власти заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее восстановить грузопоток. Контейнерные перевозки очень важны для Китая Фото: REUTERS

КОВИД НЕ СПИТ

Порой становится страшно от того, как сильно вся планета зависит от местечковых, казалось бы, вещей. Как все мы помним, в марте морской контейнеровоз Ever Given встал на мель, перегородив Суэцкий канал. Почти неделю корабли с товаром не могли войти в канал, и это привело к перебоям во всей мировой торговле. А следом - пусть к небольшому, но все-таки дефициту и подорожанию многих товаров. Нельзя сказать конкретно, на чем и как именно все это отразилось (из-за блокировки канала эта куртка подорожала на 1%, а этот ноутбук – на 1,5%), но в общемировую инфляцию «Суэцкий кризис» точно добавил свои пять копеек.

Сейчас в Китае возникла похожая проблема. В конце мая в провинции Гуандун на юге КНР случилась вспышка коронавируса. Не то чтобы очень серьезная - заболела пара десятков человек. Но этого хватило, чтобы местные власти объявили частичный локдаун и 25 мая закрыли контейнерный терминал Яньтянь в местном порту Шеньчжэнь. Через неделю терминал открыли, но не полностью: он работает лишь на 30% от своих возможностей. Для справки: Гуандун – крупнейший транспортный узел Китая, через него идет почти четверть экспорта КНР, а порт Шеньчжэнь – третий по величине в мире.

ПОЧЕМУ ДОРОЖАЕТ КОЛБАСА

По масштабам этот «контейнерный кризис» уже превосходит Суэцкий. Как подсчитали эксперты, из-за блокировки Суэцкого канала каждые сутки в «пробке» оказывалось не меньше 50 тысяч стандартных двадцатифутовых контейнеров (размерами 6,1 х 2,44 х 2,59 м). Нынешний кризис приводит к тому, что только в порту Яньтянь скапливается по 25 тысяч таких контейнеров в сутки. И тянется это уже почти три недели, тогда как «Суэцкий кризис» длился шесть дней.

Поставщикам приходится ломиться в другие терминалы южного Китая, в том числе Гуанчжоу – пятый по величине контейнерный порт в мире. Поэтому заторы и перебои с отправкой грузов начались и в других портах.

- Ситуация выглядит очень плохо, - констатирует Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ». - Через эти порты идут колоссальные объемы грузов со всего Азиатско-Тихоокеанского региона: Китая, Малайзии, Тайваня и т. д. Подорожать могут многие товары, которые выпускают в этом регионе, в том числе продукция легкой промышленности – одежда, обувь и т. д. Но на мой взгляд, в первую очередь блокировка и ограничения в работе портов отразятся на электронике. В Китае и окрестных странах сосредоточено основное мировое производство не только фотоаппаратов, компьютеров, телефонов и прочих гаджетов, но и специализированной электроники - серверов, оборудования для центров хранения и обработки данных и т. д. Из-за перебоев с поставками может возникнуть дефицит продукции и все это скажется на ценах.

Россию все эти проблемы тоже не обойдут стороной.

- Почти вся электроника, которая продается в российских магазинах, делается в Китае и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Или же собирается у нас из китайских комплектующих. И если эти комплектующие не придут вовремя, то либо сборка будет приостановлена, либо придется покупать их втридорога у кого-то другого. И в том, и в другом случае это приведет к росту цен для покупателей, - говорит Алексей Коренев.

По словам эксперта, подорожание электроники может потянуть за собой рост цен и на другие товары. Допустим, в магазине сломался холодильник и ему нужен новый компрессор. А на складе нет дешевых азиатских компрессоров - не пришли вовремя из-за блокировки южнокитайских портов. Придется покупать более дорогой компрессор, а затраты магазин переложит на чьи плечи? Правильно, на наши. Может, это и не самый удачный пример, зато наглядно показывает, почему из-за вспышки коронавируса в Гуандуне дорожает колбаса в Липецке.

ГРУЗОПОТОК СКОРО ВОССТАНОВЯТ?

Конечно, у азиатских поставщиков есть еще вариант: отправить грузы не морем, а по железной дороге или по воздуху. Но такой способ доставки в разы дороже – главным образом потому, что грузоподъемность морских контейнеровозов гораздо больше, чем у поездов или самолетов. Поэтому при «альтернативных» способах доставки цены на товары подскочат еще сильнее. Так что остается одно - ждать, пока заболеваемость в Гуандуне пойдет на спад и власти откроют терминалы.

- Китайские власти заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее восстановить грузопоток. Контейнерные перевозки очень важны для Китая. Экономика КНР сейчас восстанавливается, но сбои в работе портов могут обернуться для нее серьезными потерями, - говорит Алексей Коренев. - Все мы помним: когда в Китае была первая вспышка коронавируса, местные власти действовали жестко. Они брали под контроль целые районы, блокировали передвижение и им быстро удавалось снизить заболеваемость. Рискну предположить, что и в этот раз они будут действовать в таком же стиле, чтобы как можно скорее исправить ситуацию. Думаю, они постараются восстановить грузопоток за несколько ближайших дней, в худшем случае – до конца июня. Вся эта ситуация в любом случае ускорит инфляцию, но чем скорее восстановится грузопоток, тем меньше вырастут цены и тем слабее будет удар по экономике. Ведь проблемы с поставками товаров и так уже вызвали сумасшедший рост цен по всему миру. И экономисты опасаются, что такие высокие темпы инфляции могут привести к очередному витку мирового кризиса.