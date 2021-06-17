К 800-летнему юбилею в Нижнем Новгороде строят будущее, сберегая прошлое

Территория Ярмарки. Фото: ИРГСНО

На инфраструктурную программу запланированы инвестиции в 23 миллиарда рублей. В программу преображения столицы Поволжья «Город 800» входят 140 объектов. Ключевые - Парк Швейцария, дворец детского творчества им. Чкалова, Пакгаузы, Школа 800, Чкаловская лестница, Кремль и здание бывшей фабрики Маяк.

В Нижегородском Кремле, пожалуй, самые заметные изменения. Общая площадь работ составляет почти 178 тысяч квадратных метров. Озеленение затронет 14 гектаров. По периметру стен установят три тысяч двести свай для предотвращения оползней. Вскоре будут завершены противоаварийные работы внутри крепости по всей протяжённости, так называемого, боевого хода, длиной 2 046 метров. Это самый протяженный пеший туристский маршрут внутри стен среди всех кремлей России.

Кремль. Автор фото: Дмитрий Музыка

Ведется капитальный ремонт и благоустройство площади мемориала «Вечный огонь» и Центральной площади, воссоздаётся Губернаторский сад, Еловый и Часовой скверы. А еще реставрируется первая улица города - Ивановский съезд.

На откосе Нижегородского кремля будет воссоздан фуникулер. Близка к завершению реставрация Чкаловской лестницы. Ежедневно на объектах трудится полтора десятка подрядных организаций и 500 рабочих.

Площадь благоустройства Парка Швейцария составляет 52 гектара. Крупнейший в городе парк станет современным местом отдыха. Здесь полностью заменена вся инфраструктура, строятся читальни, экошкола, кафе и детский центр. Для прогулок парк и Кремль откроются в августе.

Очень интересный проект реставрации у Дворца детского творчества имени Чкалова. Здесь сохранят колорит двух эпох – дореволюционного и советского периодов. Однако полностью заменят инженерные коммуникации и установят в здании современное оборудование. В итоге, к сентябрю советский Дворец пионеров превратится в современный детский институт дополнительного образования для 3000 детей.

Ажурные металлические конструкции – Пакгаузы – чудом сохранились со времён Всероссийской выставки 1896 года. Уникальные памятники удалось спасти активистам. Конструкции расчистили и отреставрировали. Теперь внутри них появится концертный зал на 600 мест и галерейное пространство. Работы уже ведутся.

Здание бывшей фабрики «Маяк» в готическом стиле на Нижне-Волжской пустует несколько лет. В прошлом году региональное правительство изъяло объект и приступило к реставрации фасада. К августу он будет полностью готов. Внутри здания организуют пространство для работы представителей креативных индустрий: художников, архитекторов, дизайнеров.

Один из грандиозных проектов строительства – Школа 800, общеобразовательная школа полного цикла на 4550 мест. Учебное заведение строится по концессии, т.е. с использований государственных и частных инвестиций и будет состоять из трех корпусов и центра дополнительного образования. Программу здесь выстроят с учётом таланта школьника в какой-то из сфер деятельности и его интереса. Ребёнок сможет самостоятельно выбрать направление для развития. Школа откроет двери в сентябре.

Нижне-Волжская набережная до благоустройства. Фото: Центр 800.

Два года назад по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина была создана экспертная группа для подготовки масштабного проекта благоустройства общественных пространств города. В неё вошли архитекторы, дизайнеры, экскурсоводы, эксперты по развитию городской среды и активные жители города. В результате осмотра улиц и опросов нижегородцев было собрано три тысячи пожеланий горожан. На основе запросов и общественных обсуждений среди обычных людей был сформирован список территорий для благоустройства и подготовлена программа Среда 800. Она разделена на несколько этапов. В первый, объекты которого будут готовы в этом году, вошли 13 территорий общей площадью 150 гектаров. Среди них 4 набережных (Нижне-Волжская, Гребного канала, Окская, Федоровского), улица Большая Покровская, Почаинский бульвар, Александровский сад. Для остальных уже разработаны концепции и ведётся поиск источников финансирования.

Какой будет набережная после благоустройства. Зоны для отдыха.

В декабре 2020 года открыты первые благоустроенные объекты программы Среда 800: площадь Маркина, площадь перед Канатной дорогой, сквер им. Свердлова. Надо сказать, что практически все объекты первой очереди программы Среда 800 находились в заброшенном состоянии. Например, Александровский сад у стен кремля не благоустраивался с 90-х годов и превратился в лес без намёка на какою-либо инфраструктуру. На набережной Гребного канала ремонт не проводился и вовсе с 1973 года. Окскую набережную создают с нуля, а Стрелку откроют для прогулок впервые за 80 лет.

Сквер Свердлова. Фото: Центр 800

Для реставрации объектов культурного наследия исторического центра Нижнего Новгорода было создано Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды. Его учредителями стали правительство Нижегородской области и сообщество градозащитников АНО «Заповедные кварталы».

Агентство разрабатывает концепции развития территорий с учётом их исторической ценности и предназначения. Для каждого дома составляется подробная дорожная карта: как он должен быть отреставрирован, на чьи средства. В результате в Нижнем Новгороде постепенно создаётся база данных о состоянии домов, имеющих историческую и архитектурную ценность. Эксперты обследовали уже несколько кварталов, где располагались доходные дома мещан и ямщицкие слободки — всего 330 зданий. За последние три года на государственную охрану поставили около 40 объектов культурного наследия.

– В Нижнем Новгороде сохранилось множество как отдельных архитектурных памятников, так и целых территорий, дающих представление о развитии города в прошлые эпохи. 800-летие позволило запустить нам масштабную программу обновления городской среды. В нее вместились пять веков нашей истории – от древнего Нижегородского кремля до памятников советского модернизма. Для нас принципиально важно, чтобы все объекты служили людям и помогали развитию туризма. Впереди не менее масштабные задачи. Восстановление исторического центра города – одно из основных направлений нашей заявки в рамках так называемого «инфраструктурного меню». Именно Нижний Новгород в качестве пилотного города отметил в Послании Федеральному собранию Президент России Владимир Путин», - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В России уже был опыт преобразования мегаполисов к знаковым событиям. Масштабное благоустройство буквально преобразило внешний облик Санкт-Петербурга к 300-летнему юбилею и Казани – при подготовке к Универсиаде-2013. Теперь можно уже с уверенностью сказать, что в Нижнем Новгороде не пошли путём стандартного копирования опыта предшественников. Здесь выстраивают комфортную инфраструктуру и качественную среду для жизни горожан. При этом в столице Поволжья сберегаются собственные исторические ценности, индивидуальность и традиции, которые складывались веками. Новшества делают общественное пространство города удобным, безопасным и экологичным для жизни обычного человека.

Отрадно, что власти региона вместо застройки центра многоэтажками и торговыми центрами, сделали выбор в пользу сохранения застройки восемнадцатого-девятнадцатого веков. А это значит, что Нижний Новгород сделал колоссальный большой шаг в развитии, оставаясь промышленным центром нашей страны, при этом сохраняя шарм старинного русского города. Благодаря 800-летию город становится центром притяжения для миллионов туристов из России и зарубежья.