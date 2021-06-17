Владимир Путин: «Сейчас песни начнем петь»

Самые яркие фразы президента РФ на пресс-конференции по итогам переговоров с американским лидером в Женеве Фото: REUTERS

Любое публичное выступление президента России журналисты разбирают на цитаты и не только потому, что глава государства говорит о фундаментальных вещах и делает программные заявления. А потому, что даже самое серьезное мероприятие может раскрасить яркой фразой или сбросить напряжение шуткой. В народе их называют «Путинки». Пресс-конференция по итогам переговоров с Джо Байденом не стала исключением. Мы собрали для вас самые яркие моменты:

- Андрей, девушке уступи, она сейчас зажгёт – обращаясь к журналисту Коммерсанта Андрею Колесникову, чтобы тот дал право коллеге высказаться первой.

- Про что вопрос? Про обман? Синий туман - обман! Сейчас песни начнем петь. Но нас не поймут ваши иностранные коллеги, - уточняя у журналиста тему вопроса, произнесенного слишком тихо (расслышать можно было лишь слово "обман").

- В жизни нет счастья, есть только зарницы его. Дорожите ими! Зарницы его промелькнули, - на вопрос о новом этапе отношений с США Путин процитировал Льва Толстого.

- Мы говорили на одном языке, но это не значит, что мы должны заглядывать друг другу в душу, в глаза и клясться в вечной дружбе, - прокомментировал Путин вопрос о том, удалось ли достичь какого-то уровня доверия с Байденом.

- Мы адекватны возникающим угрозам, а что насчёт непредсказуемости - это к западным коллегам, - отреагировал президент на вопрос о "непредсказуемости России" на международной арене.

- Байден не приглашал меня в гости, и я не сделал такого предложения, - реакция на вопрос о возможном визите российского лидера в Вашингтон и американского - в Москву.