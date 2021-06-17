«У меня есть отношения, и уже не один год»: Кристина Асмус заявила, что давно не одинока

Кристина объявила поклонникам: она больше не одна, в ее жизни есть любимый мужчина. Фото: Инстаграм.

Кристина Асмус и Гарик Харламов официально оформили развод в прошлом году. И если шоумен недавно начал открыто появляться на публике со своей новой девушкой, то Кристина не торопилась делиться с общественностью своими сердечными тайнами. Хотя ей то и дело приписывали романы то с одним, то с другим актером, справедливо полагая, что такая красивая женщина просто не может долго оставаться одна. Впрочем, все предполагаемые возлюбленные Асмус в итоге оказывались всего лишь ее партнерами по съемкам. И вот теперь Кристина сама объявила поклонникам: она больше не одна, в ее жизни есть любимый мужчина.

- Мне всегда приписывали множество романов, даже когда я была в браке, - написала Кристина в Инстаграме. - Только за последний год меня усердно сводили с Алексеем Чадовым, Наваи Бакировым, Милошем Биковичем, по десятому кругу с Александром Петровым, Алексеем Учителем, Сергеем Гилёвым, Иваном Твердовским, Данилой Чащиным, партнёрами по театру и съёмочным площадкам. Ни с кем из выше перечисленных меня не связывало ничего, кроме дружбы и работы.

Тем не менее, актриса все же решила признаться, что ее сердце не свободно. Правда, имени своего нового избранника она так и не назвала.

- Да, у меня есть отношения и не один год уже, - объявила Асмус. - Но пресса ни разу не выиграла в угадайку.

Кристина заявила, что никто пока так и не вычислил имя ее возлюбленного. Фото: Инстаграм.

"Если не один год уже, значит отношения начались при живом муже", - тут же смекнули подписчики. И справедливо предположили, что именно этот роман и мог стать причиной развода.

К слову, перечисляя список своих предполагаемых любовников, Кристина не назвала лишь одно имя – актера Ивана Янковского, с которым она вместе сыграла в фильме «Текст». То есть ее заявление: "Ни с кем из выше перечисленных меня не связывало ничего, кроме дружбы и работы" к Янковскому не относится? А ведь именно Ивана чаще всего называют виновником краха брака Харламова и Асмус. Уж слишком горячими и натуральными были эротические сцены, в которых они снялись вместе. Но, похоже, даже если между ними что-то и было, Кристина не оставила глубокого следа в сердце красавца-актера. Сейчас Иван встречается со звездой сериала «Кухня» Дианой Пожарской, которая ради него оставила мужа.

Наверняка имя нового избранника Асмус известно ее бывшему мужу Гарику Харламову. После расставания с Кристиной шоумен недолго грустил в одиночестве. Резидент «Камеди клаб» закрутил роман с актрисой Катериной Ковальчук, с которой он вместе снимался в сериале «Гусар». В то время Гарик еще был женат, так что они с Катериной яростно отрицали, что между ними что-то есть. Зато теперь пара может не скрываться от посторонних глаз. Недавно Харламов и Ковальчук отдохнули вместе в Сочи. А потом появились вдвоем на трибуне футбольного матча «Россия – Бельгия». Катерину часто называют копией Кристины – уж слишком они похожи. Похоже, Харламову нравится один и тот же тип женщин.

Напомним, о своем расставании Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили в Инстаграме в июне 2020 года. Суд развел шоумена и звезду фильма «Текст» в октябре того же года. Супруги долго тянули с официальным расторжением брака. По словам Гарика, его останавливал ребенок. Харламов и Асмус до последнего не говорили дочке Насте, что они больше не вместе. И даже когда супруги разъехались, Гарик арендовал дом по соседству со своим особняком, который он оставил Кристине и Насте.

Впрочем, роскошный дом стоимостью 100 миллионов рублей Гарик все-таки предпочел поделить пополам. Как признался недавно артист, хотя он не живет в этом особняке, половина дома по документам после развода все-таки принадлежит ему.