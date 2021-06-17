«Влюбился в 15-летнюю девочку»: Муж нанес Прокловой страшный удар

Елена Проклова рассказала о предательстве мужа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Недавно 67-летняя Елена Проклова рассказала о том, что в 15 лет она пережила домогательства известного актера. Откровения звезды экрана произвели эффект разорвавшейся бомбы. Одни сочувствовали актрисе, другие называли ее признание дешевым способом привлечения внимания. Так или иначе, эта история оставила глубокий след в сердце Прокловой. И это была не единственная трагедия в жизни артистки. В 1985 году Елена вышла замуж за бизнесмена Андрея Тришина. Ей казалось, что это любовь на всю жизнь, и рядом с ней наконец-то появился человек, с которым она хотела быть вместе до конца своих дней. Тем не менее, в 2015 году Проклова внезапно подала на развод с мужем. Многие гадали: почему? Чего ей не хватало? И только теперь Елена призналась, что муж предал ее и разбил ей сердце.

- Он мне сказал: "Лена, извини, я влюбился в 15-летнюю девочку". Это была дочка соседей, они потом увезли ее в Канаду. Я тогда подумала: все мужики одинаковые! На что я надеялась, чего ждала, что хотела сделать? – рассказала актриса в интервью порталу «7 дней».

Елена признается, что считает себя счастливой женщиной. Но это понятие никак не связано с представителями сильного пола.

- Лучше быть одной, чем постоянно пробовать и получать вот такие удары судьбы, - убеждена актриса.

Елена Проклова, Андрей Тришин и их дочка Полина. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Наверняка Елена подумала, что та давняя история вернулась к ней бумерангом. Ей было 15 лет, соблазнившему ее актеру – 34 года. И хотя Проклова не называет имя своего партнера, многие предполагают, что она имела в виду своего коллегу по фильму «Гори, гори, моя звезда» Олега Табакова. Артист в то время был женат на актрисе Людмиле Крыловой, которая наверняка догадывалась о чувствах мужа. По словам Прокловой, он был готов развестись и даже якобы приходил свататься к ее родителям.

Хотя Проклова не называет имя своего партнера, многие предполагают, что она имела в виду своего коллегу по фильму «Гори, гори, моя звезда» Олега Табакова. Фото: кадр видео.

- Поймите, девочка в 15 лет, какой я была, мечтает о любви, о прекрасном принце, а не о взрослом мужике, который справляет свою нужду. У нас не принято об этом говорить, это, мол, фу, как неприятно. А пережить это приятно? - со слезами на глазах рассказывала Проклова в одном из телешоу. - Меня спрашивают: "Как ты все это сейчас выносишь?". Да я рада, что началась такая шумиха! Пусть обсуждают, если это кому-то поможет. Я дожила до того возраста, когда мне важно не чье-то мнение, а польза моих действий.