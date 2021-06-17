В Париже открылась самая сексуальная выставка лета

На картинах изображены сладострастные и даже чуть непристойные вещи.

Выставка под названием «Империя чувств», открывшаяся в парижском музее Коньяк-Жэ, собрала около сотни картин, рисунков, скульптур и гравюр с эротическим подтекстом.

Художественные критики уже назвали ее «самой эротической выставкой лета», поскольку на ней можно увидеть работы лучших живописцев XVIII века, славивших красоту женского тела и эротику во всех ее проявлениях, передает Le Point.

- На картинах изображены сладострастные и даже чуточку непристойные вещи, - рассказывает куратор выставки Анник Лемуан.

Представленные картины, а также скульптурные экспонаты в разных ракурсах и позах показывают, что сексуальная страсть состоит из вуалей, занавесок, простыней, одежды, плоти, взглядов, шепота.

- Когда 15-летний Людовик XV женился на Марии Лещинской, то кардинал де Флери приказал показать ему эротические картины и непристойные статуи, чтобы Его молодое Величество не могло ничего проигнорировать, - продолжает искусствовед. – Позже художнику Франсуа Буше для этого же было поручено написать серию эротических картин.

Выставка отбрасывает всю любовную многозначность и показывает путь от зарождения желания к удовлетворению страстей. Странствия, разврат, похоть, экстаз восхищают зрителя.

- Сегодня возврат пуританства параллельно сопровождается цунами порно в Интернете, - считает Лемуан. – Не лучше ли прийти на выставку и вдохновиться настоящим искусством, тем, что не вызывает отчуждения, которое, в конечном итоге, может убить желание заниматься сексом.

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