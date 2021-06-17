Откуда миллионы у нового израильского премьер-министра

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Фото: REUTERS

В Израиле закончилась 12-летняя эра правления Биньямина Нетаньяху – на ближайшие два года у руля страны встал бизнесмен, бывший спецназовец, лидер партии «Ямина», долларовый миллионер Нафтали Беннет.

В начале июня израильская оппозиция подписала коалиционное соглашение, результатом которого стало создание правительства, которое в первые два года возглавит бывший соратник Биньямина Нетаньяху Нафтали Беннет. В дальнейшем должность премьера должна перейти к лидеру партии «Еш Атид» Яиру Лапиду.

Беннет, сын репатриантов из США, пришел в израильскую политику из бизнеса в сфере высоких технологий: в 1999 году он стал соучредителем и гендиректором компании Cyota, занимавшейся разработкой софта и кибербезопасностью. Именно этот стартап принес Беннету первый ощутимый доход – в 2005 году компанию выкупила американская RSA Security за $145 миллионов. Считается, что доля самого Беннета составила несколько десятков миллионов долларов.

Позже, уже будучи министром экономики Израиля, Беннет получил крупную сумму после продажи компании Soluto, пост гендиректора которой он занимал несколькими годами ранее.

По утверждению источников, после ухода Беннета в политику и на государственные должности все его активы находятся в слепом трасте, сообщает calcalistech.com.

Кроме того, есть информация, что Беннет остался верен себе и высоким технологиям, вложив крупную сумму в развитие платежной системы Payoneer.

На данный момент состояние нового премьер-министра Израиля оценивается примерно в 30 миллионов шекелей (свыше $9 миллионов).