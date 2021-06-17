Испанская газета запустила фейк о Роналду и "Кока-Кола", подхваченный во всем мире

Роналду показательно отказался употреблять на пресс-конференции сладкую газировку, отдав предпочтение воде. Фото: YouTube

Мировые СМИ обсуждают новость: поступок звездного португальца Криштиану Роналду на пресс-конференции лишил концерн «Кока-Кола» $4 миллиардов. Выяснилось, что падение акций концерна имеет совсем другие причины и никак не зависело от поведения футболиста.

Во время пресс-конференции Роналду демонстративно убрал две бутылки «Кока-Кола», поставив на их место чистую воду. В самом поступке футболиста нет ничего необычного – он давно известен своей приверженностью к правильному питанию и негативным отношением к сладкой газировке.

Жест португальца, вполне возможно, не обратил бы на себя большого внимания, если бы испанское спортивное издание Marca не поторопилось опубликовать информацию о падении стоимости акций «Кока-Кола», связав это событие с поведение Роналду на пресс-конференции.

В качестве доказательства своей правоты, газета выложила графики стоимости акций компании, на которых видно, что цена действительно упала на 1,6%, определив общие убытки концерна примерно в $4 миллиарда.

Позже экономисты объяснили, что падение акций было плановым, связано с выплатой дивидендов и является нормальным рыночным процессом, а для того, чтобы пошатнуть финансовое благополучие гиганта, нужны гораздо более веские причины, чем поведение пусть даже очень звездного футболиста, передает Marca.