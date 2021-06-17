Участники заседания РАО «Бумпром» подписали протокол о «зеленой» экономике на площадке АЦКБ

Фото: appm.ru

Участники выездного заседания Российской ассоциации организаций «Бумпром» подписали совместный итоговый протокол о «зеленой» экономике. Мероприятие состоялось 30 мая – 1 июня на площадке Архангельского целлюлозно-бумажного комбината (АЦКБ) в Новодвинске.

В документе отмечается положительный опыт проведения выездного заседания на комбинате, где у всех участников собрания есть возможность лично ознакомиться с опытом работы компании в экологической сфере. Также участники встречи подчеркивают необходимость активизации работы в направлении формирования нормативно–правовой базы в сфере расширенной ответственности производителя и уточнения требований к заявке на получение комплексного экологического разрешения (КЭР). Кроме того в протоколе подчеркивается особая опасность перехода к автоматизации контроля выброса отходов предприятия в окружающую среду.

Участники заседания решили также подготовить предложения в Российский союз промышленников и предпринимателей и Минприроды России по доработке нормативной базы КЭР, ведения производственного экологического контроля за работой предприятий, регулированию отнесенности за негативное воздействие примышленных комплексов на окружающую среду и так далее.

В свою очередь участники встречи обязуются подготовить и представить в РАО «Бумпром» новые концептуальные предложения по актуализации действующего справочника ИТС НДТ 1.

Как отметил председатель правления РАО «Бумпром» Юрий Лахтиков, составление протокола выездного совещания позволило «по горячим следам» сформировать конкретные направления дальнейшей деятельности рабочей группы в сфере промышленной экологии.

«Подписанию протокола предшествовали два дня напряженной работы экологов предприятий, представителей госорганов, авторитетных экспертов», - отметил глава РАО «Бумпром».

Лахтиков добавил, что на выездном совещании впервые удалось собрать такое количество экспертов, представителей ведомств и промышленности.

«Впервые удалось собрать на одной площадке специалистов предприятий ЦБП, территориальных управлений Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Росводресурсов, Центра экологической промышленной политики, отраслевого научного сообщества, наладить конструктивную и плодотворную дискуссию между всеми ее участниками», - подчеркнул Юрий Лахтиков.

Согласование и подписание протокола, по словам эксперта, лишний раз подтвердило готовность и намерения руководства Архангельского ЦБК, РАО «Бумпром», экологов предприятий отрасли продолжать работу по внедрению наилучших доступных технологий, снижению вредных выбросов в окружающую среду и дальнейшему развитию в России и мире «зеленой» экономики.