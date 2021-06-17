Внучка Людмилы Гурченко – о ценных вещах актрисы и привидении на ее даче: «Книги Люси продаю на аукционе!»

Елена Королева - внучка актрисы Людмилы Гурченко. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

17 июня день памяти отца Людмилы Гурченко. Марка Гавриловича Гурченко не стало 48 лет назад. Его правнучка и единственная внучка народной артистки Елена Королева накануне задумалась о продаже семейных реликвией для того, чтобы потом перечислить деньги в благотворительный фонд.

С внучкой Людмилы Гурченко мы встретились 16 июня вечером на Арбате на концерте певицы Эммы М, которая тоже связана с творчеством народной артистки. Елена Королева подарила певице не только букет, но и ценный экземпляр из книжной коллекции бабушки. Книги и другие вещи хранятся на подмосковной даче Людмилы Гурченко, за которой следит ее внучка. Эмма М получила в подарок книгу стихотворений Иосифа Бродского (1991 год, Таллин) из книжного шкафа Людмилы Гурченко.

Книга стихов Иосифа Бродского из коллекции Людмилы Гурченко. Фото: Личный архив Елены Королевой

В интервью kp.ru внучка Людмилы Гурченко Елена Королева рассказала о раритетах из бабушкиной коллекции.

- Лена, почему ты решила сделать подарок именно этой певице? Что это за книжка Людмилы Марковны?

- Я решила подарить сборник стихов из личной коллекции моей бабушки. Эмме нравится творчество бабушки, она мистическим образом присутствует в жизни этой певицы. Эмма увлекается эзотерикой, картами таро – и я знаю, и многие говорят, что ее песни пророческие. Взять хотя бы «Штрихкоды». Сейчас мы все по ним и передвигаемся, особенно в начале пандемии – тогда эта ситуация коснулась многих. Также Эмма рассказывала, что когда у нее случались значимые, знаковые знакомства, то где-то «на заднем плане» всегда звучала песня в исполнении Люси (так родные называют Людмилу Марковну – прим. Авт.) или в кафе на встрече шел фильм с ее участием. Поскольку у Эммы это первый концерт с начала пандемии, то я решила ее таким образом поддержать. Принесла в подарок книгу стихов Бродского, которую любила листать бабушка.

После концерта 16 июня Елена Королева и певица Эмма М — ей досталась книга Людмилы Гурченко. Фото: Личный архив Елены Королевой

- У Людмилы Гурченко была большая коллекция книг? Знаю, что у тебя есть мысли сделать аукцион, так как на даче много вещей любимой народом актрисы.

- У бабушки хорошая коллекция книг из серии ЖЗЛ, много классической литературы, есть даже книги с ее личными пометками. Люся очень интересовалась всем, что связано с театром, раскрытие образов женщин в литературе – и делала соответствующие пометки. Очень много сценариев осталось рабочих. Все эти вещи бабушки несут, ее фантомную информацию, как говорят эзотерики, ее эгрегор. Поэтому, наверняка будут люди, которые захотят купить книги из библиотеки Люси. Я бы хотела что-то продать на аукционе или через специализированные сайты. Вырученные средства решила перечислить в детский фонд, чтобы энергия бабушки распространялась на благо людей, а не пылилась в шкафах.

- После ваших интервью на годовщину смерти бабушки - объявлялся ли ее вдовец? Не предлагал он вам выкупить вещи Людмилы Марковны?

- С тех пор, как прошла годовщина Люси, вдовец так и словом со мной не обмолвился. Растет правнучка Тася – моя дочь занимается конным спортом, развивается, а в квартире-музее прабабушки (им управляет вдовец) так ни разу не побывала. Но я настроена сделать свой музей на даче Люси, там тоже интересно и можно устраивать творческие вечера и экскурсии. Наверняка это будет многим интересно, там своеобразная творческая атмосфера и много вещей бабушки.

- О чем ты поговорила после концерта с Эммой?

- Мне Эмма сказала, что на даче бабушки злая энергия, привидение. Я пока в шоке!

Этим летом Елена Королева займется подготовкой и проведением аукциона – будет время и для того, чтобы разобрать коллекцию бабушки и разобраться со всеми «привидениями» в доме народной артистки СССР. Может быть, они помогут решить затянувшийся спор с отцом Королевой насчет наследства Людмилы Марковны - в пользу ее единственной внучки Лены.

Эмма рассказала внучке Гурченко о странностях на даче народной артистки СССР. Фото: Личный архив Елены Королевой

Из первых уст

В интервью, которое дала Людмила Гурченко незадолго до смерти (10 лет назад) она рассказала в том числе и о любимых книгах. Народная артистка СССР рассказала, что приобретала книги Иосифа Бродского – читала, но с переменных успехом.

Гурченко последние годы читала детективы. Людмила Марковна рассказывала: «Как это ни странно - люблю современные детективы, но это так - время убить. Для души я выбираю классику. Недавно заново перечитала «Евгения Онегина». И вообще, где ни бываю – оттуда стараюсь привезти книжку Пушкина. Из современников мне всегда был интересен Пастернак. Помню, как в институте собирали студентов, чтобы бойкотировать его, а я не понимала, как это возможно, ведь он такой талантливый человек!

- Иосифа Бродского любите?

- Я не умею его читать. Если я перечитываю стихотворение три раза, то это плохо. Мне должно быть все сразу понятно. А эквилибристика в стихах не для меня.

- Тогда, наверное, Ахматова вам ближе, чем Цветаева?

- Ближе. У меня один закон - мое или не мое. И второе: никогда не терять реального представления о себе! Какими бы ни были аплодисменты, как бы ни падали на колени поклонники, я всегда держала себя в руках, говорила себе: «Спокойно! Люся, стоп!»