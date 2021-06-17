IVI представляет: детективный триллер «Пробуждение» с Евгением Мироновым в главной роли

Следователь Павел Фролов буквально живет на работе. Раскрывая преступления, герой вынужден жертвовать временем, которое мог бы провести с самыми близкими людьми — женой и сыном. И даже долгожданный отдых в кругу семьи оборачивается очередным форс-мажором на работе: Павел прямо из аэропорта вынужден отправиться на расследование срочного дела.

Судьба вносит свои коррективы: по дороге Фроловы попадают в страшную автомобильную аварию. Очнувшись в больнице, герой понимает: происходит что-то очень странное и непонятное.

Каждый день Павла начинается в разных реальностях: в одной — выжила его жена Светлана, в другой — сын Кирилл. И Фролов замечает пугающую закономерность. На его запястье ежедневно появляется метка. Если нарисован крест – в этой реальности нет Светланы, если круг – Кирилла.

Теперь Павлу предстоит раскрыть самое важное дело в жизни, от которого зависит судьба семьи. Удастся ли ему исправить ошибки прошлого и найти временную точку, где реальности пересекутся?

Чтобы добиться реалистичности в кадре, над проектом работали консультанты: профессиональные судмедэксперты, криминалисты, сотрудники Следственного комитета РФ, спасатели МЧС и психиатры. Специально для роли Евгений Миронов освоил навыки стрельбы и подводного плавания.

В ролях: Евгений Миронов, Александр Робак, Наталия Вдовина, Михаил Шведов, Агриппина Стеклова, Руслан Герман, Владимир Ильин, Яна Сексте, Анастасия Стежко и другие.

Евгений Миронов, исполнитель главной роли:

«Думаю, прошло время, когда были интересны только сюжетные линии, экшн-сцены без оправдания поступков героев. Зрителям хочется глубины. Я специально консультировался с настоящими следователями, чтобы мой персонаж, не смотря на все странности, которые происходят в его сознании, был максимально приближен к жизни. Он не герой, а обыкновенный человек, который профессионально делает свою работу. И только благодаря этому может выжить в нескольких реальностях и не сойти с ума».

Эдуард Парри, режиссер:

«Главная тема в этом проекте для меня – тема семьи. Стояла задача раскрыть ценность, важность семейных отношений. Зачастую, профессиональная деятельность в современном мире отнимает крайне много времени, заполняет все жизненное пространство человека. Так и наш герой, который целиком посвящает себя работе, и при это отодвигает семью на второй план.

Мы долго работали над сценарием, драматургией, характерами. Еще дольше искали актера на главную роль, пока не предложили сценарий Евгению Миронову. Во многом благодаря нашей совместной работе – проект состоялся. И в итоге стал сильно отличаться от оригинального американского формата. Если у западных коллег финал остается открытым, то мы в своей истории ставим точку. Зритель получает ответ и понимает, ради чего он потратил время».

Смотрите детектив, который скоро будут обсуждать все, с 1 июля на IVI.

Год: 2021

Режиссер: Эдуард Парри

Сценаристы: Максим Белозор, Ирина Качалова, Денис Червяков

Продюсеры: Артём Доллежаль, Олег Туманов, Владислав Ряшин

Оператор-постановщик: Илья Мелихов