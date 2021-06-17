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17 июня 2021 14:43

Сколько продержится новый брак "разлучницы" Анастасии Макеевой: неожиданный прогноз нумеролога

Похоже, встретив своего "женатого работягу", неугомонная и любвеобильная актриса наконец успокоится
Алена МАРТЫНОВААлена МАРТЫНОВА
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Анастасия Макеева и Роман Мальков.

Анастасия Макеева и Роман Мальков.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Очередной роман роковой красавицы Анастасии Макеевой обернулся не только свадьбой, ради которой избраннику-строителю Роману Малькову пришлось уйти из семьи с четырьмя детьми. Вот уже несколько месяцев непримиримые жены - нынешняя и бывшая - воюют в соцсетях и скандальных ток-шоу, выливая друг на друга ушаты грязи. А на последней программе дамы и вовсе разодрались за кулисами, и эта потасовка обещает перерасти в уголовное дело и даже всенародную петицию (!) против актрисы-разлучницы...

Что это - сумасшедшая любовь или сиюминутный хайп, и как долго продлится этот, уже четвертый брак артистки, "Комсомольской правде" рассказала звездный нумеролог Клара Кузденбаева, к которой за прогнозами обращается весь цвет шоу-бизнеса. В свое время она точно рассчитала рождение ребенка у Филиппа Киркорова, бронзу "Евровидения" у Сергея Лазарева, а также брак Потапа и Насти. Выводы эксперта оказались неожиданными.

- Анастасия родилась 23 декабря 1981 года - в нумерологии это дата называется "днем первопроходцев", - говорит нумеролог. - Она харизматична, обаятельна, удачлива - все двери перед Настей открыты. Она хороший друг и всегда готова помочь. Честна и считает себя очень справедливым человеком, хотя на самом деле это вовсе не так. У Макеевой есть одна очень полезная особенность: она донор энергии, именно поэтому ее все обожают - ей не жалко делиться своими энергетическими ресурсами, она веселая, душа компании. И кстати, поэтому всегда будет молодо выглядеть.

Звездный нумеролог Клара Кузденбаева дала прогноз новому браку Анастасии Макеевой.

Звездный нумеролог Клара Кузденбаева дала прогноз новому браку Анастасии Макеевой.

Однако, не все так безоблачно. По словам нумеролога, у актрисы эмоции преобладают над разумом, да и в быту с ней тяжело: ленива, ревнива, нетерпелива, может задавить своей энергией. И если считает что-то несправедливым, никогда не промолчит. Однако, образ коварной и хваткой разлучницы, прилипший к Макеевой после нашумевших телешоу, далек от реальности.

- Настя совсем не расчетливая. Что бы о ней ни говорили, строить интриги и провоцировать - не в ее характере: цифры не могут врать, - уверена Клара Кузденбаева. - Правда, есть один момент. Анастасия родилась в дату, которая называется "коридор мести": это значит, что с ней нельзя враждовать. Тот, кто на это решится, всегда будет в проигрыше. Она заряжается от борьбы, именно поэтому столько всего наговорила и написала про бывшую жену своего Романа.

Между тем, избранник актрисы Роман Мальков, которого женская аудитория невзлюбила за измену и брошенных детей, как говорят цифры, не мог поступить иначе.

- Роман, также как и Настя, является носителем знака 325 - это знак предсказателя. И когда люди с одинаковым знаком встречаются, в нумерологии это называется судьбовластный брак: они две половинки одного целого. Если их пути пересеклись, уже не имеет значение ни возраст, ни вероисповедание, ни наличие штампа в паспорте: эти двое будут вместе, - продолжает эксперт. - У них с Анастасией очень много общего: оба обладают экстрасенсорными способностями, не любят физический труд, легко расстаются с деньгами, харизматичны, удачливы, сильные аналитики. Душевные, сердечные, чувствительные люди. Макеева для Романа хороша еще и тем, что отдает ему свою энергию. Кстати, этот год для Малькова очень важный: у него написаны судьбоносные перемены в личной жизни, поэтому новая свадьба была неспроста - они будут вместе очень долго. Но при этом Мальков, как бы ни ругала его экс-супруга, никогда не оставит своих детей: это написано в его программе.

Разобрала нумеролог и жизненный код Светланы Мальковой. Оказалось, что с бывшим мужем она была категорически несовместима.

- Даже удивительно, что они поженились, хотя совсем не подходили друг другу, - удивляется Кузденбаева. - У Романа заниженная самооценка, он вечно сомневается, бывают перепады настроения. При этом он душевный, справедливый, талантливый: из него мог бы получиться хороший артист или художник. А Светлана очень материальна, большая труженица, умеет считать деньги. Она всегда доминировала в отношениях и пренебрегала супругом, будучи уверена, что тот никуда не денется. Мол, да кому он нужен, кроме меня. Все эти годы Роману не хватало душевного тепла, их брак держался только на детях и громадном терпении мужа. Поэтому развод был неизбежен.

Однако, даже после развода экс-супруга не останется одна. По прогнозу звездного нумеролога, Светлану Малькову ждет хороший год, когда она может встретить своего мужчину.

- Главное, Светлана не должна растрачивать свою энергию на злость, ревность и негатив, иначе она пропустит свой благоприятный период, и удача от нее отвернется. Свете надо успокоиться и принять ситуацию, тем более, что Анастасию ей все равно не победить, а муж в семью в любом случае не вернется, - советует Клара Кузденбаева.

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