Трамп прокомментировал итоги переговоров Путина и Байдена: «Хороший день для России»

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Саммит в Женеве стал хорошим днем для России, а вот США ничего от встречи Путина и Байдена не выиграли. Такое мнение высказал в эфире телеканала Fox News бывший президент США Дональд Трамп.

После встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джозефом Байденом остались смешанные впечатления. Обе стороны призывали не возлагать на женевский саммит большие надежды, но при этом всем хотелось верить, что Москва и Вашингтон возьмут и договорятся.

Некоторые аналитики поспешили сравнить переговоры в Женеве с первой встречей Дональда Трампа с Владимиром Путиным в июле 2018 года в Хельсинки. Апогеем того вечера стали слова Трампа, что он доверяет словам Путина, который заверил его, что Россия никоим образом не вмешивался в американские выборы 2016 года.

Состоявшая в Женеве встреча была короткой - чуть более трех часов. Она проходила в закрытом формате. Даже на пресс-конференцию главы государств вышли по отдельности.

Пожалуй, всех интересовало, как отреагировал на саммит предшественника Байдена - Дональд Трамп. До сих пор лишенный доступа к социальным сетям, экс-президент США прокомментировал саммит Путин-Байден телеканалу Fox News.

- Я думаю, это был хороший день для России. Но я не думаю, что мы что-то получили от этого, - заявил Трамп журналистам.

По его словам, Байдену не удалось одержать «победу» над Путиным во время встречи, в то время как российский президент занял доминирующую позицию на весь день.

Трамп также не упустил возможность упрекнуть Байдена в том, что тот допустил продолжение строительства трубопровода «Северный поток-2», которому Трамп активно сопротивлялся.

- Мы дали России очень большую арену и ничего не получили. Мы отказались от чего-то невероятно ценного. Я остановил трубопровод «Северный поток-2», и трубопровод был остановлен, а теперь он возвращен (Германии и России - ред.), и за это мы ничего не получили, - добавил бывший глава государства.

Политик предупредил, что благодаря «Северному потоку-2» Россия получит неоправданную прибыль от поставок газа в Германию, а канцлер ФРГ Ангела Меркель продолжит экономить на взносах в НАТО.

Помимо этого, между Трампом и ведущим Шоном Хэннити зашел разговор о преклонном возрасте Джо Байдена. Президенту США - 78 лет. Журналист напомнил, что иногда складывается впечатление, что Байден во время выступления теряет ход мыслей, обрывает предложения на середине.

- Возраст - это не проблема, - решительно заявил Трамп, которому самому на этой неделе исполнилось 75 лет. - Я надеюсь, что у Байдена нет проблем. Я хочу, чтобы у него все было хорошо. Хочу, чтобы он преуспел. Я считаю, что выборы были жутко несправедливыми, но мне хочется, чтобы этот парень вышел и сделал для нашей страны только хорошее.

Экс-президент посетовал, что ему крайне не нравится наблюдать за тем, как Байден запинается во время рядовых пресс-конференции, и тем более, когда это происходит в Женеве после встречи с Владимиром Путиным.