Счетная палата проверила, куда пошли деньги на поддержку льготной ипотеки: «Больше одной в руки не давать»

Главные предложения - ипотеку на новостройки ограничить, но снизить ставку для семей с детьми Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Счетная палата изучила, что за результаты дали действующие у нас в 2019-20 годах программы льготной ипотеки. Самое интересное в этом отчете — предложения по итогам. Они такие.

1) По льготной ипотеке на новостройки — больше одной в руки не давать (Счетная палата, конечно, пишет более обтекаемо: «рассмотреть возможность установления ограничения для участия в программе гражданина (домохозяйства) однократно» - но смысл-то именно такой). Или, как вариант, «ориентация мер поддержки по указанной программе на нуждающиеся в улучшении жилищных условий категории граждан» (сейчас программа рассчитана на всех желающих).

2) Семейную ипотеку — напротив, углубить: снизить по ней ипотечную ставку для семей, где родился третий и последующий ребенок. Причем — по уже действующим кредитам — тоже. Напомним, согласно предложениям президента в послании Федеральному собранию, теперь эту программу распространят на семьи и с одним ребенком — то есть фактически на все семьи с детьми.

3) В Дальневосточном округе и на селе предусмотреть другие варианты помощи в улучшении жилищных условий. Например, прямые субсидии или гранты семьям на покупку, строительство и ремонт жилья (включая частные дома).

Откуда такие выводы?

Как следует из отчета, общие расходы из бюджета на четыре льготных ипотечных программы (на новостройки, семейная, сельская, дальневосточная) до 2050 года составят свыше 1,16 трлн рублей. Это если все будет хорошо и при ставке ЦБ — не выше 5% (а она уже 5,5%). При ставке в 6,5% госзатраты вырастут до 1,72 трлн рублей. И это без учета возможных продлений льготной ипотеки на новостройки (напомним, программа должна была закончиться 1 июля 2021 года, но ее уже продлили). Если эту программу хотя бы до 2024 года сохранять, то только на это примерно триллион понадобится.

И вроде бы не жалко должно быть бюджетных денег на хорошее дело, но у аудиторов есть вопросы.

Меньше всего их — к программе семейной ипотеки. Как утверждается в отчете, «более 40 % выданных кредитов в рамках программы приходится на рефинансирование ранее оформленных ипотечных кредитов», «программа позволяет не только улучшить жилищные условия семей при рождении второго и последующих детей, но и облегчить долговую нагрузку по ранее оформленным ипотечным кредитам».

Льготная ипотека на новостройки «показала свою эффективность в качестве временного антикризисного инструмента» и позволила поддержать рынок новостроек. Но — и это характерная претензия — спровоцировала рост цен на жилье. По итогам 2020 года рост цен на жилье на первичном рынке составил 12 % в сравнении с 2019 годом, а средняя цена квадратного метра общей площади квартир на первичном рынке выросла на 20,4 %70 по отношению к 2019 году - говорится в отчете.

Особо тревожной аудиторы считают ситуацию на Дальнем Востоке: «Стимулирование спроса в регионе сразу по четырем ипотечным программам на первичном рынке привело к росту цен на жилье на 21,4 %, с 71,3 тыс. рублей за кв. м до 86,6 тыс. рублей (самый высокий рост в ДФО зафиксирован в Амурской области – на 29,5 %). При этом наращивание объемов строительства жилья в ДФО за 2020 год составило только 8,3 %».

И вывод: «Опыт многих стран показывает, что первоначальный эффект повышения доступности ипотечного финансирования после снижения ставок в конечном счете может приводить к обратному эффекту: снижению ценовой доступности покупки жилья. В связи с этим основным фактором поддержания доступности жилья должен стать высокий и устойчивый рост доходов населения, который будет опережать рост цен на жилье».

Тревогу у Счетной палаты вызывают и долги наши тяжкие, ипотечные — пусть и под льготные проценты. Тем более, что некоторые граждане уже умудрились набрать по несколько льготных кредитов — по программе ипотеки с господдрежкой на новостройки ограничений по количеству кредитов «в одни руки» нет. А с устойчивым ростом доходов у нас пока неважно — в отличие от роста цен.

«Форсированный рост ипотечного кредитования может увеличивать риски финансовой стабильности и макроэкономической устойчивости в случае расширения числа заемщиков с невысокой платежеспособностью», - предупреждает Счетная палата.

КОММЕНТАРИЙ МИНСТРОЯ

-Совокупность принятых и эффективно проработанных мер господдержки позволила не допустить негативных сценариев в строительной отрасли. Об этом свидетельствуют рекордные данные по запуску многоквартирных жилых проектов в апреле 2021 года – 4,4 млн кв. м. Объем выданных в 2020 году ипотечных кредитов, в свою очередь, превзошел максимум за всю историю наблюдений: 1,7 млн кредитов (+35% к 2019 году) на общую сумму 4,3 трлн руб. (+50% к предыдущему периоду). Эффект от реализации таких мер является безусловно значимым для улучшения жилищных условий граждан.

Минстрой России совместно с другими ведомствами продолжит работу по совершенствованию механизмов и учтет предложения Счетной палаты в своей работе.

КОММЕНТАРИЙ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ДОМ.РФ

(оператор большинства льготных ипотечных программ)

-Рост цен на новостройки вызван комплексом факторов, среди которых ковидные ограничения прошлого года, удорожание стройматериалов, дефицит рабочей силы, льготная ипотека, переход на новую модель финансирования долевого строительства. По информации Заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина, доля ипотеки в общем росте цен на первичное жилье составила не более 4-5%.

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