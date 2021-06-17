Переносит ли тополиный пух коронавирус и как справиться с аллергией

Тополиный пух переносит пыльцу злаковых трав, поэтому от него страдают те, у кого есть аллергия именно на этот вид пыльцы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пыльца и ковид

- Вирус никак не может переноситься тополиным пухом, это полная ерунда! Ему там просто неоткуда взяться, - говорит врач аллерголог и иммунолог Юрий Смолкин. – Тополиный пух переносит пыльцу злаковых трав, поэтому от него страдают те, у кого есть аллергия именно на этот вид пыльцы. Более того, никакая пыльца не может переносить вирус. Чтобы такое случилось, так это нужно на нее специально вирус «посадить», намеренно ее обчихать, а потом еще и как-то отправить ее дальше (обчиханная пыльца сама уже никуда не полетит, - прим. ред.). Так что, не надо беспокоиться по этому поводу, а вот то, что точно нужно сделать, так это всем вакцинироваться.

Чем опасна аллергия в эпоху пандемии?

Все вирусы (и коронавирус здесь не исключение) осложняют течение аллергических реакций и создают дополнительные риски из-за угрозы бактериальных пневмоний, которым они тоже «открывают ворота» в легкие.

- И слизистые дыхательных путей и вся иммунная система в период активной аллергии работают «против хозяина», поэтому так важны профилактика и грамотное лечение, - говорит врач дерматолог-венеролог Ева Василевская.

Тополиный пух на улицах Москвы. Фото: Евгения ГУСЕВА

Поставь пыльце барьер!

Рекомендации врача аллерголога – иммунолога Асель Нуртазиной.

1. Можно использовать простое средство – фильтры для носа. Они действительно помогают. Пусть не устраняют все симптомы, но облегчают точно.

2. Перед тем, как выйти на улицу, можно воспользоваться средствами, которые обволакивают слизистую оболочку носа и не дают пыльце оседать на ней.

3. Если вы страдаете аллергией, то приходя домой, обязательно снимайте с себя уличную одежду, стирайте ее, принимайте душ. Это правило касается и других членов семьи, и даже приема гостей.

4. Ежедневная влажная уборка.

5. Проветривание помещения – не вариант для аллергиков, причем, даже в случае, если вы живете на верхних этажах. Пыльца поднимается очень высоко. Вам поможет кондиционер и очиститель воздуха.

6. Если у вас кондиционер и вы его еще не чистили в этом году, то нужно почистить! Дело в том, что там накапливается не только пыльца, но и споры грибков.

7. Аллергикам стоит применять антигистаминные препараты второго поколения и обязательно обращаться к врачу за консультацией по терапии.

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