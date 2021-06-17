Немного о пандемии и налогах

Люди - главный оплот любого предприятия. Зная это, руководство «Маяка» не допустило сокращений в прошлом году.

Горестно признавать, но народ расслабился. Снова повторяется ситуация лета 2020-го года, когда люди с приходом первых теплых деньков напрочь забыли о правилах санитарной безопасности, которые все рьяно соблюдали зимой. И если в торговых центрах с высокой проходимостью еще можно увидеть стражей порядка, отлавливающих посетителей без маски, то стоит свернуть во дворы и зайти в магазинчики поменьше, то там уже не все столь радужно: зачастую и сами продавцы сидят без средств защиты. Что тут говорить о покупателях?

А меж тем, в столице нашей необъятной Родины уже ужесточили режим. А учитывая не самую лучшую статистику в Пензенской области – каждый день +70-75 новых пациентов и пять-шесть смертей от коронавируса – есть вероятность, что совсем скоро и у нас начнут закручивать гайки.

И речь здесь идет вовсе не о желании загубить малый и средний бизнес: хотя во время прошлогоднего локдауна именно об этом во всеуслышание говорили сотрудники и владельцы парикмахерских и мелких кофеен. С другой стороны, а как иначе? Придя в салон красоты до Нового года, я про себя поаплодировала хозяину заведения: сразу с порога меня попросили обработать руки антисептиком и померить температуру. На мой вопрос, снимать ли маску, чтобы мастеру было удобней стричь, меня тут же заверили, что он сумеет подобраться и так, а вот масочку снимать строго запрещено. «Сами понимаете, зараза какая», - с вежливой улыбкой ответила мне девушка-администратор.

А ныне коронавирус, по всей видимости, стал менее заразным. Или мастера менее маститыми – кто теперь разберет? – но маску во время последнего визита парикмахер меня попросил снять под предлогом, что неудобно работать. Антисептика и термометра, увы, тоже предложено не было. Благо, свой всегда в рюкзаке имеется.

Совсем иная ситуация в крупном бизнесе. Приезжаю на «Маяк». На проходной, как и во все мои визиты до этого, работают автоматические измерители температуры. Пока ждем оформление пропусков, сотрудники, все как один, на секунду задерживаются у стойки с антисептиком и обрабатывают руки. На территории все в масках.

На встрече с генеральным директором Владимиром Вдониным пытаюсь неловко пошутить – дескать, столько денег на это уходит, может, стоит уже «забить»? Его твердое «нет» не удивляет – только благодаря вовремя принятым мерам безопасности в прошлом году на «Маяке» не удалось допустить вспышки заболевания. Да, единичные случаи заражения были, но распространиться коронавирусу не дали.

Владимир Вдонин рассказал о работе холдинга с января по май этого года.

Удалось сохранить и коллектив. Владимир Васильевич напоминает, что никаких сокращений в прошлом году на предприятиях «Маяка» не было. Напротив, сотрудники всячески поддерживались – в том числе, и финансово: заработная плата на «Маяке» ежегодно индексируется. И да, коронавирус и тут не стал причиной, по которой руководство могло бы этого не делать. Отчасти, именно благодаря такой здравой политике из года в год холдинг входит в число самых успешных в Пензенской области.

Позже интересуюсь, как прошли первые пять месяцев 2021 года. Владимир Вдонин уверенно отвечает: произведено 72 тонны бумаги, около 73 миллионов школьных тетрадей, свыше 13 миллионов условных кусков обоев (данная единица измерения принята на предприятии в связи с тем, что длина полотна в рулоне может отличаться в зависимости от вида обоев). Всего с января по май «Маяк» отгрузил продукции на 8,7 миллиардов рублей.

В прошлом году за тот же период холдинг произвел товаров на 4,9 миллиардов рублей. А это значит, что рост составил 178%. Впечатляющая цифра! Не менее впечатляюще выглядит сумма налогов, перечисленных холдингом в городской, областной и федеральный бюджеты за пять месяцев – 344 миллиона рублей. 344! Это огромная сумма для провинции. Для сравнения: в рамках реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК» в нашем регионе планируют выделить 113,9 миллионов рублей (грубо говоря, треть от вышеназванной суммы) на гидромелиорацию земель. Эти мероприятия помогут ввести в оборот полторы тысячи гектаров площади, на которых будут выращивать продукцию на экспорт.

С начала года предприятия «Маяка» отгрузили продукции на 8,7 миллиардов рублей.

Или вот еще: минувшей весной в Клинической больнице № 6 имени Г. А. Захарьина на базе неврологического отделения № 1 открылось подразделение для реабилитации пациентов после перенесенного инсульта. Одновременно в нем могут проходить лечение 10 человек. Чтобы обеспечить им комфортный и быстрый процесс выздоровления, учреждение закупило новейшее оборудование на пять миллионов рублей. На налоги, перечисленные «Маяком» с начала года, можно закупить все необходимое для более чем 60 таких же подразделений.

Перечислять и прикидывать можно до бесконечности. А это лишь промежуточный результат: можно представить, какая цифра будет прописана в отчетах в конце года. При этом предприятие заботится не только о своей выгоде и сотрудниках, но и окружающей среде: за последние пару лет холдинг вложил в экологию более 10 миллионов рублей, стабильно выплачивает все налоги и сборы. Что в свете прошлогодних разговоров про то, что природа очистилась, не может не радовать.

Вот так и получается, что для кого-то пандемия – лишь повод поворчать и поныть, что государство все туже затягивает петлю на шее, вводя новые ограничения. А кто-то, несмотря на запреты и дополнительные финансовые затраты, работает и лишь приумножает свои успехи.

Каждому свое.