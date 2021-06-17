Гособвинение запросило 10 лет для похитительницы, которая выносила алмазы в нижнем белье

По версии следствия, Канунникова в течение трех лет выносила с предприятия драгоценные камни в нижнем белье. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Почти год в Дорогомиловском районном суде Москвы слушается дело о самом крупном в истории хищении алмазов. В четверг 17 июня гособвинение запросило для трех подсудимых реальные сроки лишения свободы. Больше всех светит непосредственной организаторше и похитительнице – Елене Канунниковой.

- Для нее был запрошено 10 лет лишения свободы, - сообщили kp.ru в Генпрокуратуре.

Двоим подельникам похитительницы алмазов, которые занимались сбытом драгоценностей заграницу, сметит 3 и 5 лет лишения свободы.

Следствие по делу началось в 2019 года. Тогда стало известно о краже 1027 алмазов из московского филиала завода «АЛРОСА». Камушки, по версии следствия, в течение трех лет с 2016 по 2019 в своем нижнем белье выносила с предприятия Елена Канунникова. Женщина трудилась на должности главного специалиста Единой сбытовой организации и хорошо знала, как работает служба безопасности. На выходе каждого обыскивали, разве что в трусики не заглядывали, чем она и воспользовалась. Причем действовала дама осторожно: каждый украденный алмаз заменяла фальшивкой. В итоге на предприятии начали свое расследование и по камерам отследили воровку.

Бриллианты, изъятые оперативниками во время обысков. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

К тому времени большую часть алмазов дама уже успела продать. В этом деле она тоже была максимально осторожна. Действовала вместе с подельниками: безработными приятелями: Владимиром Табидзе и Владимиром Гординским. Камушки они продавали на черный рынок в Китае и США. Драгоценности вывозили нелегально, но саму схему миграции драгоценностей через российскую границу, обвиняемые так и не раскрыли.

Преступники успели хорошо заработать на незаконной продаже драгоценных камней. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

По подсчетам следствия, за это время троица обогатилась как минимум на 700 миллионов рублей. Правда, теперь денежки придется вернуть. После приговора, который огласят уже в ближайшие дни, обвиняемым придется возместить ущерб.

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