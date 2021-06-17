Четверть россиян вынуждена экономить на еде, три четверти — на развлечениях

Сознательно и непрерывно экономят 37% россиян. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Сознательно и непрерывно экономят 37% россиян. Ни в чем себе не отказывают лишь 7% населения. Остальные же ограничивают себя в тратах только тогда, когда появляются финансовые проблемы. К таким выводам пришли аналитики банка «Открытие», опросив тысячу совершеннолетних респондентов.

В борьбе за сохранность финансов первыми пали развлечения — расходы на них урезает 71% опрошенных. При этом в последнюю очередь россияне готовы экономить на еде — пока с этим столкнулась только четверть респондентов (подробнее см. КОНКРЕТНО).

Экономист Денис Ракша считает, что с экономией на еде нужно разбираться.

- Я, например, стараюсь не покупать мытую морковь, которая стоит втрое дороже немытой. И это значит, что я тоже экономлю на еде. Что в этом плохого? Как и в том, что купить молоко со скидкой? И так, уверен, поступают очень многие, - комментирует Ракша.

Что касается числа людей, которые ни в чем себе не отказывают, экономист считает цифры верными. Действительно, средний и верхний класс в России не превышает 5-7% населения.

- Другое дело, что финансовая грамотность у нас не слишком распространенна. Ведь начинается она не с того, что вы от чего-то отказываетесь или переходите на дешевые продукты. На самом деле финансовая грамотность сводится к тому, что вы планируете свои доходы и расходы. А этим у нас не занимается почти никто, - заключил Денис Ракша.

КОНКРЕТНО

Экономите ли вы?

Только в случае возникновения финансовых проблем — 56%

Постоянно и сознательно, как научили родители — 37%

Нет, ни в чем себе не отказываю — 7%

Изменила ли ваше отношение к деньгам пандемия?

Экономил до пандемии, экономлю и сейчас — 65%

Не экономил до пандемии, не экономлю и сейчас — 15%

Да, пандемия вынудила ограничить себя в расходах — 20%

На чем вы экономите на деле (можно было выбрать несколько вариантов ответов)?

На развлечениях — 71%

На путешествиях — 62%

На гаджетах — 55%

На бытовой технике — 41%

На одежде и обуви — 40%

На еде — 23%

Готов экономить на всем — 2%

На чем вы не готовы экономить ни при каких условиях (несколько вариантов ответов)?

На еде — 44%

На детях — 40%

На лекарствах — 39%

На развлечениях — 30%

На путешествиях — 29%

На одежде и обуви — 27%

На гаджетах — 25%

На бытовой технике — 21%

По данным банка «Открытие». Опрошено 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тыс.человек.

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