Четверть россиян вынуждена экономить на еде, три четверти — на развлечениях

Сознательно и непрерывно экономят 37% россиян.
Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Сознательно и непрерывно экономят 37% россиян. Ни в чем себе не отказывают лишь 7% населения. Остальные же ограничивают себя в тратах только тогда, когда появляются финансовые проблемы. К таким выводам пришли аналитики банка «Открытие», опросив тысячу совершеннолетних респондентов.
В борьбе за сохранность финансов первыми пали развлечения — расходы на них урезает 71% опрошенных. При этом в последнюю очередь россияне готовы экономить на еде — пока с этим столкнулась только четверть респондентов (подробнее см. КОНКРЕТНО).
Экономист Денис Ракша считает, что с экономией на еде нужно разбираться.
- Я, например, стараюсь не покупать мытую морковь, которая стоит втрое дороже немытой. И это значит, что я тоже экономлю на еде. Что в этом плохого? Как и в том, что купить молоко со скидкой? И так, уверен, поступают очень многие, - комментирует Ракша.
Что касается числа людей, которые ни в чем себе не отказывают, экономист считает цифры верными. Действительно, средний и верхний класс в России не превышает 5-7% населения.
- Другое дело, что финансовая грамотность у нас не слишком распространенна. Ведь начинается она не с того, что вы от чего-то отказываетесь или переходите на дешевые продукты. На самом деле финансовая грамотность сводится к тому, что вы планируете свои доходы и расходы. А этим у нас не занимается почти никто, - заключил Денис Ракша.
КОНКРЕТНО
Экономите ли вы?
Только в случае возникновения финансовых проблем — 56%
Постоянно и сознательно, как научили родители — 37%
Нет, ни в чем себе не отказываю — 7%
Изменила ли ваше отношение к деньгам пандемия?
Экономил до пандемии, экономлю и сейчас — 65%
Не экономил до пандемии, не экономлю и сейчас — 15%
Да, пандемия вынудила ограничить себя в расходах — 20%
На чем вы экономите на деле (можно было выбрать несколько вариантов ответов)?
На развлечениях — 71%
На путешествиях — 62%
На гаджетах — 55%
На бытовой технике — 41%
На одежде и обуви — 40%
На еде — 23%
Готов экономить на всем — 2%
На чем вы не готовы экономить ни при каких условиях (несколько вариантов ответов)?
На еде — 44%
На детях — 40%
На лекарствах — 39%
На развлечениях — 30%
На путешествиях — 29%
На одежде и обуви — 27%
На гаджетах — 25%
На бытовой технике — 21%
По данным банка «Открытие». Опрошено 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тыс.человек.
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