Правительство запускает программу помощи выпускникам колледжей и вузов при трудоустройстве

Программа субсидирования найма молодых специалистов была запущена в марте 2021 года. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Премьер Михаил Мишустин объявил о запуске новой программы помощи в трудоустройстве выпускников колледжей и вузов.

- Подписано постановление по оказанию помощи с трудоустройством выпускникам колледжей и вузов, которые закончили обучение в прошлом году, но из-за распространения коронавируса не смогли найти работу. Для этого расширим действующую программу субсидирования найма и продлим ее до конца этого года, - сообщил Мишустин на заседании правительства в четверг.

Программа субсидирования найма была запущена в марте 2021 года. Премьер напомнил, что раньше работодатель мог получить субсидию от государства только при трудоустройстве тех, кто потерял работу и зарегистрировался в центре занятости до 1 января этого года. Однако молодые люди после окончания обучения, как правило, сначала сами пытаются найти работу, а в центры занятости обращаются только спустя какое-то время.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания правительства РФ. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

- Теперь поддержка будет распространяться и на трудоустройство выпускников колледжей и вузов, на тех ребят, которые завершили обучение в прошлом году и зарегистрировались в центрах занятости, в том числе после 1 января, - пояснил премьер.

Субсидия включает три минимальных размера оплаты труда, увеличенных на соответствующий районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан.

- При этом первый платеж поступает после того, как человек отработает один месяц, затем через три месяца и через полгода, - рассказал Мишустин.

По его словам, это решение поможет предприятиям привлечь молодежь к своим проектам, а тысячам молодых специалистов - найти работу.

Чтобы получить субсидию, работодателю нужно обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии. Сделать это можно дистанционно через личный кабинет на портале «Работа в России». После этого потребуется направить заявление в Фонд социального страхования, который занимается распределением и выплатой субсидий. Сделать это можно дистанционно через систему «Соцстрах», пояснили в пресс-службе кабмина.

Мишустин также рассказал, что правительство дополнительно выделит 55 миллиардов рублей на выплату пособий для малообеспеченных семей с детьми от 3 до 7 лет. На ежемесячные денежные выплаты малообеспеченным семьям в бюджете уже было заложено 200 млрд. рублей.

Мишустин напомнил, что президент поручил сделать поддержку малообеспеченных более адресной, поэтому правила предоставления пособия были усовершенствованы.

- Теперь в зависимости от ситуации в семье размер выплаты может быть равен половине, 75% и 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. Это позволит поддержать те семьи, которые особо нуждаются, помочь им преодолеть сложную финансовую ситуацию, - сказал Мишустин.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Владимир Мау: «Успешные люди не работают по специальности»

Советы абитуриентам дает ректор одного из крупнейших российских вузов – Академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ (подробности)