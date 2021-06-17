Медведева в «Анне Карениной» и тайна Ягудина: Илья Авербух показал репетицию своего нового ледового шоу

Спектакль приедет в Москву осенью, а премьера состоится уже в июле в Сочи.

Илья Авербух приготовил новый ледовый спектакль «Анна Каренина». В нем собраны многие звезды – Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Максим Шабалин, Вронский - Роман Костомаров… На подготовку шоу остается меньше месяца, и все артисты проводят ежедневно по несколько часов на льду.

Евгения Медведева.

Организаторы и режиссер-постановщик Илья Авербух обещают много сюрпризов и неожиданных и красивых ходов. Например, в одной из самых драматических сцен спектакля, которая называется «Роды», Оксана Домнина, исполняющая главную роль Анны Карениной, появится на льду босиком. И даже во время репетиции эта сцена произвела огромное впечатление на зрителей.

Режиссер-постановщик ледового шоу Илья Авербух.

Евгения Медведева исполняет рол Кити. И осваивает парное катание с Александром Энбертом. «Мы уже многое освоили, но не собираемся останавливаться на достигнутом, - сказала Евгения Медведева, - Мне кажется, что до самой премьеры будем осваивать что-то новое, и надеемся в хорошем смысле удивить зрителей на спектакле. Любопытно, что судьба все время сводит меня с этим сюжетом - я стала серебряным призером Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане с программой «Анна Каренина», сейчас мне досталась роль Кити. Мне кажется, что по возрасту и по характеру Кити мне даже ближе.

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина.

У Алексея Ягудина одна из самых интригующих ролей в шоу. Он - Истопник, самый таинственный и мистический персонаж, который, словно дух руководит эмоциями, разочарованиями и страстями главных героев. При этом Ягудин репетирует отдельно от других артистов. Что он готовит, знает только Илья Авербух. И эта тайна, возможно, будет раскрыта только 9 июля на премьере в Сочи в ледовом дворце «Айсберг». А осенью 2021 года спектакль приедет в Москву.

Организаторы и режиссер-постановщик Илья Авербух обещают много сюрпризов и неожиданных и красивых ходов.

Журналистов пригласили на репетицию ледового спектакля.