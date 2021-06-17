МВД России: На 195% выросло число аварий в участием электрических самокатов

Сотрудники полиции опубликовали статистику дорожных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности Фото: Иван МАКЕЕВ

В МВД России сообщили, что с января по май 2021 года в России зарегистрировано 112 дорожно-транспортных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). Так с этого года принято называть различные электрические: самокаты, гироскутеры, скейтборды, сигвеи и моноколеса.

- По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост данного вида ДТП составил почти 195%.

В этом году таких аварий зарегистрировано в Москве - 24, Санкт-Петербурге - 22, Краснодарском крае - 12, Республике Татарстан - 7 и Свердловской области - 6. За 5 месяцев в указанных ДТП в Российской Федерации погибло 2 человека и ранено 119, – перечислила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В МВД России подчеркнули, что правовой статус средств индивидуальной мобильности "в настоящее время не определен, а разработку соответствующего проекта постановления Правительства Российской Федерации осуществляет Минтранс России".

Прошлый проект депутаты отправили на доработку, так как посчитали его слишком опасным для пешеходов. Тогда владельцев электрических самокатов приравняли к велосипедистам и разрешили ездить по тротуарам на скорости 20 км/ч, а с 14 лет по развивать на обочинах автомобильных трасс ускорение до 60 км/ч. Многие эксперты заметили, что в таком случае владельцы СИМ должны иметь с собой аптечку, как у автомобилистов.

Впрочем, в МВД России напомнили губернаторам, что они могут самостоятельно вводить необходимые ограничения в регионах.

- В соответствии с Федеральными законами от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" и от 29 декабря 2017 г. № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в России и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" органы исполнительной власти субъектов России в пределах своей компетенции в полной мере наделены полномочиями по реализации мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, - отметила Ирина Волк.

Справедливости ради, необходимо отметить, что с началом школьных каникул дети страдают больше на обычных велосипедах и самокатах, так как начинают чаще гулять без помощи родителей.

На этой неделе в Московской области сотрудники полиции арестовали 46-летнего водителя автобуса, который 15 июня в Химках наехал на ребенка. Девочка пересекала проезжую часть на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу.

Водителя будут судить за то, что он не успел заметить из-за поворота ребенка, который выехал на самокате на "зебру". В этом он, безусловно, виновен.

Но ведь погиб ребенок также из-за того, что никто ему раньше не объяснил, что перед "зеброй" надо спешиться и катить самокат рядом. Тогда есть шанс, что твое приближении к "зебре" заметят водители. Кроме того, когда ты идешь пешком, в последнюю секунду всегда можно отскочить в сторону и спасти себе жизнь.