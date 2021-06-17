Денис Проценко: прививка после перенесенного Covid-19 нужна уже через 7-9 месяцев

Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

1. Подавляющее число заболевших получило только один компонент прививки

Среди пациентов “Коммунарки” оказалось 136 человек, которые в той или иной степени участвовали в вакцинации, а потом заболели коронавирусом, заявил Денис Проценко в прямом эфире Instagram с писателем Александром Цыпкиным. Однако большинство из них успели получить лишь один компонент вакцины (напомним, что вакцинация Cпутником V проводится в два этапа). По данным главврача с декабря прошлого года (когда началась массовая вакцинация) через “Коммунарку” прошло около 23 тысяч человек. Из них полностью вакцинированных оказалось примерно 0,6 процента.

- Но мы еще проанализировали среднее время от прививки до госпитализации - получилось 5,6 дня, - поясняет Денис Проценко. - А мы помним, что устойчивый иммунитет появляется через 14 дней после второго компонента.

2. Насколько эффективна вакцина

- Согласно нашим исследованиям у 8-10% людей, возможна ситуация, когда после прививки не вырабатываются антитела, - говорит главный врач “Коммунарки”.

При этом у 90% привитых граждан антитела вырабатываются. И это очень хорошая цифра.

Кроме того, Проценко считает обязательную вакцинацию единственным выходом из создавшегося положения. По его мнению, причиной взрывного роста заболеваемости могло стать “фееричное” отношение людей к обязательному ношению масок, соблюдению требований социальной дистанции и мер профилактики. За полтора года пандемии люди устали, расслабились и это вызвало новую волну пандемии.

3. Перенесенный ковид не дает долгосрочного иммунитета

Нужна ли вакцинация тем, кто переболел? Этот вопрос волнует многих. По словам Проценко, иммунитета от прямого контакта организма с вирусом хватает на 7-8 месяцев.

- Наблюдения, которые у нас имеются сейчас, демонстрируют что уровень иммуноглобулинов G, уровень гуморального иммунитета, через 8-9 месяцев снижается, - говорит врач. - Я бы задумывался о прививке примерно через 7-8 месяцев после перенесенного заболевания.

4. Слухи о бесплодии после вакцинации - это чистой воды спекуляции

Антивакцинторы распускают слух об ущербе, который может нанести прививка. В частности, распространяется миф о том, что она может нанести вред репродуктивной системе.

- Я абсолютно не понимаю откуда появился этот вброс? - удивляется Проценко. - Давайте логически размышлять. Прививке нет еще и года, соответственно, никто не мог оценить риски развития бесплодия.

По словам доктора, вакцины от коронавируса созданы на платформах, которые раньше уже применялись и зарекомендовали себя полностью безопасными. Мы все получили прививку от полиомиелита, но при этом человечество не исчезло от бесплодия. Говорить о бесплодии после прививки это чистой воды спекуляция, потому что нет абсолютно никаких данных, которые подтверждали бы это предположение.