Непарадный саммит: Что подарили друг-другу Путин и Байден и какие у них ядерные кейсы

Рассказываем о закулисье встречи двух президентов Фото: REUTERS

Саммиты президентов по телевизору выглядят, как развод почетного караула – церемонно, степенно и важно. Но за кадром остается много любопытного, живого. Вот какой была непарадная часть саммита в Женеве.

НЕПРОСТОЙ КОВЕР

Американцы потребовали постелить специальный нескользящий красный ковер перед входом на виллу, где шли переговоры. Лидер США уже много раз спотыкался на людях, и американцам не хотелось, чтобы он грохнулся еще и перед Путиным. Хоть ковер взяли не новый, но задачу он выполнил – Байден устоял.

Американцы потребовали постелить специальный нескользящий красный ковер перед входом на виллу, где шли переговоры. Фото: REUTERS

ЧЕМОДАННОЕ НАСТРОЕНИЕ

Оба президента прилетели в Женеву со своими ядерными чемоданчиками. Офицеров, которые их носят, на сами переговоры не пустили, поэтому они – наш и американский – остались ждать на улице. Встали неподалеку друг от друга. Можно было даже сравнить эти ядерные чемоданчики. Коды запуска российских ракет действительно лежат в жестком черном кейсе. А ядерный чемоданчик США больше похож на коробку в мягком кожаном чехле.

МИРНЫЙ ТОРТ

Кондитерская в Женеве по случаю саммита сделала торт в виде открытки с английской надписью Peace of cake. Ее можно перевести двояко: как «кусок торта» и как «торт мира». На глазури кондитер нарисовал два флага вместе с символами двух стран: самоваром, баранками, кексом и стаканом колы.

Кондитерская в Женеве по случаю саммита сделала торт в виде открытки с английской надписью Peace of cake. Фото: REUTERS

ДАВКА НА ВХОДЕ

Хорошего саммита без драки не бывает. Вот и в Женеве журналисты из США чуть не устроили потасовку. Операторам и фотографам дали немного времени, чтобы через открытые двери снять Путина и Байдена за переговорами. Американцы, расталкивая всех, с криками начали ломиться внутрь. Охране насильно пришлось их выводить.

ГЕНЕРАЛ БЕЗ ГАЛСТУКА

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов, входивший в состав нашей делегации, на саммит пришел при полном параде. Но днем раньше он прогулялся по Женеве в легких песочных брюках и бордовой рубашке с короткими рукавами. А рядом с генералом шли здоровяки в костюмах с галстуками.

КУДА ЖЕ БЕЗ ПОДАРКОВ

Все знают, что президенты очень любят подарки. Поэтому и в Женеву главы государств прилетели не с пустыми руками. Байден после встречи получил письменный набор «Москва» с хохломской росписью. Путину достались очки-авиаторы фирмы Randolph и хрустальная статуэтка бизона.

ДВА ЧАСА ТЕТ-А-ТЕТА

После встречи с Байденом Путин рассказал, что у него редко получается говорить без посторонних так долго.

- Мы с ним с глазу на глаз разговаривали почти два часа. Не со всеми лидерами так подробно идет разговор, — поделился Путин.

Видно, для американцев – если вспомнить еще их бешеных журналистов – встреча действительно была важна.

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