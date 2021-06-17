Пять факторов, которые помогли Израилю победить ковид

В Израиле живет порядка 9 млн человек – понятно, что привить такое население проще, быстрее и дешевле, чем всех россиян или, скажем, американцев Фото: REUTERS

15 июня Израиль отменил последние ковидные ограничения – маски в помещениях, которые, казалось, теперь останутся навсегда. Это стало возможным благодаря быстрой и эффективной кампании по вакцинации населения. Вот ее главные секреты.

Отличная система здравоохранения. Каждый гражданин Израиля приписан к одной из четырех больничных касс – по сути это страховые компании. Причем работают они на совесть: у каждой свои больницы, и любой израильтянин знает заветный номер, который нужно набирать в случае чего. Именно эти кассы взяли на себя огромную часть организационной работы: когда подходило время вакцинировать каждую новую группу населения (начинали со старших), они обзванивали своих клиентов и зазывали их на укол. А поскольку местные жители привыкли своим врачам доверять, то шли беспрекословно.

Настойчивость властей. Теперь уже бывший премьер-министр Израиля Биньями Нетаньяху провел мастер-класс, как нужно выбивать вакцину, если в твоей стране спасительный препарат не производят. Как рассказывал журналистам гендиректор Pfizer Альберт Бурла, Нетаньяху был крайне настойчив, названивал ему несколько раз в сутки, не особо считаясь с часовыми поясами. Как-то раз Бурла даже вынужден был ответить: «Господин премьер-министр, сейчас 3 часа ночи». В итоге он сумел выбить из фармацевтов вакцину, которой сам же первым привился в прямом эфире, дав старт всеобщей кампании вакцинации. Первым в мире, заметим. Для Нетаньяху она стала важным козырем перед очередными парламентскими выборами. В итоге его партия набрала больше всего голосов, но сформировать правительство сил не хватило. И даже самая успешная вакцинация в мире не помогла Нетаньяху сохранить свой пост.

Щедрость. Как раскопали журналисты, Израиль не постоял за ценой, понимая всю важность быстрых поставок препарата. Тель-Авив согласился заплатить за одну дозу почти в два раза больше, чем платят США и Евросоюз.

Маленькая страна. В Израиле живет порядка 9 млн человек – понятно, что привить такое население проще, быстрее и дешевле, чем всех россиян или, скажем, американцев.

Зеленые паспорта. Через неделю после получения второго укола израильтяне получают ковидный паспорт. С таким подтверждением человек мог вернуться к нормальной жизни: ходить в музеи и театры, заказывать столики внутри баров и ресторанов, а не только на террасах, как невакцинированные. Кроме того, не надо было сидеть на карантине две недели по возвращении из заграничной поездки. Впрочем, сейчас это все в прошлом. С 1 июня, когда страна отменила почти все ограничения, отказались и от зеленых паспортов, сочтя их пережитком пандемии.