Потоп на юге России: Легче плыть, чем ходить

Глава РК Сергей Аксенов на месте ЧП. Фото: "Крым 24"

Погодная катастрофа, случившаяся на юге страны, сильно подпортила отпуска тем, кто сейчас отдыхает на переполненных российских курортах. Мало того, что коронавирус угрожает третьей волной, что отели в Крыму и Краснодарском крае забиты до отказа, так еще и стихия разбушевалась. Дело в том, что в ночь с 16 на 17 июня в Крыму прошел сильнейший ливень, почти утопивший восточную часть полуострова. Сильнее всего пострадала Керчь.

Некоторые автомобили утонули до крыш. Фото: "Крым 24"

- В Керчи выпало 82 мм осадков за ночь. Это две месячных нормы, 88 мм – в Белогорске. Тоже выше нормы. В Керченском проливе – 77 мм, метеостанция на Азовском море показала 43 мм осадков за ночь, это чуть больше месячной нормы. Во Владиславовке – 39 мм, 35 – норма, - уточнила данные начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Утром керчанам приходилось чуть ли не вплавь добираться до работы. Вода захлестывала пол в маршрутках, машины на парковках «затонули» почти по крышу. Центральная часть города осталась без электричества, из-за разрушения насосных установок, начались перебои с водоснабжением.

Керчь затопило ливнями. Фото: Юрий Иванов

По данным пресс-службы ГУ МЧС по РК, из-за дождя сильно поднялся уровень реки Мелек-Чесме – в итоге 236 частных и многоквартирных домов в Керчи оказались подтопленными. Потоп случился и в больнице №1. Оценить масштаб бедствия на место приехал глава Республики Крым (РК) Сергей Аксенов, который предпочел перемещаться по затопленным улицам города на лодке. Воды в месте съемок по грудь, проще плыть, чем идти, справедливо объяснил такой выбор советник Аксенова. К слову, видео заплыва главы РК по Керчи быстро облетело соцсети, собрав множество ироничных комментариев. Смех у пользователей соцсетей вызвала группа «в полосатых купальниках» - плывущие вслед за лодкой брасом люди. Сначала все решили, что это сотрудники МЧС, сопровождающие делегацию на место подтоплений. Но спасательное министерство эти догадки опровергло.

Той же ночью ураган обрушился на Кубань. Порывы ветра срывали ветки деревьев, шум стоял такой, что казалось, вот-вот случится Апокалипсис. В течение двух часов в Краснодаре лило как из ведра. За это время под воду ушли десятки улиц.

Фото: Типичная Анапа

- Ночью возвращался с женой и детьми на машине от гостей, дождина лил не прекращаясь, нельзя было ехать. Пришлось припарковаться на обочине и переждать ливень, дворники не справлялись, - рассказал «Комсомолке» краснодарец Иван Максимов. – И молнии искрили постоянно, дети очень испугались.

Досталось и Анапе. Здесь не только подтопило улицы и дороги, вода залила дворы.

- В Анапе и Темрюке вода зашла на 9 придомовых территорий, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На Кубани восстановили работу электроснабжения после урагана. Фото: Россети

На курорте размыло побережье. На пляжах снесло душевые, раздевалки и дежки.

"Такое ощущение, что ночью с неба на город вылилось еще одно море", - так описывали произошедшее в Анапе пользователи соцсетей.

А за день до этого сразу несколько районов Кубани сильно побило градом. Где-то льдинки, сыпавшиеся с неба, были размером с монеты, где-то - с мяч для игры в пинг-понг, а местами град «вырос» со сливу.

- Тучи заходили долго, от них был громкий гул, было очень страшно. Потом пошел дождь, следом - град. Он валил на протяжении часа, - поделилась пережитым местная жительница Юлия.

В течение двух часов в Краснодаре лило как из ведра. За это время под воду ушли десятки улиц. Фото: Николай ХИЖНЯК

Самые крупные градины буквально изрешетили крыши домов, помяли автомобили, побили лобовые стекла. Урожай на огородах приказал долго жить.

— Ягоды помяло тук, что из них даже компот не сваришь, - сказала Юлия.

Досталось и Анапе. Здесь не только подтопило улицы и дороги, вода залила дворы. Фото: пресс-служба администрации Анапы

Последствия непогоды на юге все еще устраняют. Оперативный штаб по контролю за обстановкой тоже не сворачивается: штормовое предупреждение остается в силе. По информации начальника крымского гидрометцентра Татьяны Любецкой, сильные дожди на курортах еще не закончились.

К слову, на севере страны в минувший четверг непогода тоже «шалила». Так, Воркуту накрыл снег. Примечательно, что это случилось накануне отключения отопления.

К слову, на севере страны в минувший четверг непогода тоже «шалила». Так, Воркуту накрыл снег. Примечательно, что это случилось накануне отключения отопления. Фото: «Моя Воркута»

- Всех с 17 днем лета! - весело комментировали «снежные» видео жители.

А отопительный сезон в Воркуте власти продлили. Ориентировочно на 24 июня.