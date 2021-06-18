Тот самый случай, когда дешевый вариант не прокатит

При этом, власти бьют тревогу из-за самокатного хаоса на дорогах. Самокат называют «убийцей» и сравнивают с автоматом Калашникова. Общественная палата РФ, Госдума, Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека призывают ограничить скорость и ввести ПДД для самокатов. С наступлением летнего сезона мы обратились в лабораторию «ПромМаш Тест» (входит в ГК «Серконс»), чтобы провести испытания на безопасность детских самокатов и помочь нашим читателям в выборе двухколесного средства передвижения.

В тестах приняли участие более 5 видов самокатов стоимостью от 1000 до 4000 рублей, предназначенные для детей 3—7 лет. Испытывали «машины для ходьбы» по ГОСТУ, который определяет безопасность таким показателям, как прочность стержня руля, надежность тормоза, динамическая и статическая прочность. По этим стандартам имеют значение также размеры колес и диаметры ручек управления. Самокаты, на которых будут кататься дети весом до 20 кг, должны выдерживать нагрузку 50 кг. Для более грузных пассажиров тестовая нагрузка составляет 100 кг. После воздействия такой нагрузки в течение 5 минут правильный самокат остается целым и невредимым.

Для наглядного сравнения приведем результаты тестов по самому дешевому самокату (1300 рублей) и самому дорогому (3980 рублей). У самоката низкой ценовой категории диаметр колес и ручек управления не соответствует требованиям стандарта и составляет менее 120 мм и 40 мм. У более дорого и качество материалов, и качество сборки выше, и все размеры подходят под стандарты. Поскольку оба самоката поставляются или планируются к поставке в торговые сети России, они должны соответствовать всем требованиям безопасности.

Проверка стрежня руля проводилось на специальной установке для испытаний рулевой стойки (собственное производство лаборатории). К центру каждой ручки самоката прикладывается груз весом 50 кг и удерживается в течение 5 минут. Спустя несколько секунд у первого самоката стрежень руля вышел из строя (обломился фиксатор крепления). Второй самокат выдержал 5-минутную тяжесть без потерь. Вывод: дешевый самокат оказался в зоне риска. При сильной нагрузке ручка его может разорваться. Самокат подороже доказал, что выдержит даже человека весом до 100 кг.

Испытания на динамическую прочность довольно зрелищны. Самокат нагружают массой 25 или 50 кг, плавно разгоняют до скорости 2 м/с и ударяют под прямым углом о ступеньку высотой 50 мм. Для этого в лаборатории выделен специальный стенд (мини-полигон). После такой экзекуции самокат не должен разрушиться и получить острые концы и кромки, которые могут травмировать ребенка.

На удивление, оба самоката успешно «сдали экзамен», показав результаты в пределах нормы. Это означает, что при движении и наезде на препятствие ни один из них не сломается и не причинит травму.

Для проверки тормозного пути самокат устанавливается на наклонную плоскость под углом 10°, нагружается массой 50 кг, затем приводится в действие тормозное устройство. С помощью динамометра определяется, что усилие, которое удерживает самокат в наклоне, не превышает 50H. На дорогом самокате это значение составило 30H. А вот дешевый испытание не прошел: при нагрузке тормоз не смог зафиксироваться с допустимым усилием, что привело к его соскальзыванию и увеличению нагрузки до 90 кг.

В итоге дорогой самокат прошел с запасом по всем показателям.

У самого дешевого были выявлены отклонения от нормы в части тормозного пути и рулевой прочности. Остальные самокаты средней ценовой категории в целом дали хорошие результаты, за исключением испытаний рулевого стержня — здесь безупречными оказались только два самоката из пяти.

По словам руководителя лаборатории по испытаниям товаров для детей и подростков «ПромМаш Тест» Леонида Шумбасова, «многие самокаты не проходят испытания на рулевую прочность, однако российский ГОСТ предъявляет достаточно жесткие требования.

В таких случаях по итогу тестирования мы даем рекомендации и ставим в известность изготовителей, которые должны дорабатывать конструкцию для прохождения испытаний».

Эксперт также дал рекомендации, на что обращать внимание при покупке и эксплуатации детского самоката. Самокат должен быть собран и отрегулирован в соответствии с инструкцией производителя. Старайтесь соблюдать все схемы, описанные в инструкции, чтобы, к примеру, не забыть прикрутить один из болтов. Обращайте внимания на материал, из которого сделан самокат — конструкция должна быть крепкой. Минимально допустимый диаметр колес - 120 мм. При выборе детского самоката отдавайте предпочтения тем, у которых размер колес больше.

Если есть сомнения, обязательно запросите в магазине сертификат соответствия. Обратите внимание на название лаборатории, проводящей испытания. Если самокат производится в России, а испытания прошли, скажем, в Казахстане, это повод задуматься. Велик риск, что испытаний в этом случае вовсе не было.

Следует отметить, что проведенные тесты относятся только к механическим самокатам. Норм для электросамокатов в настоящий момент в нашей стране не существует. Эксперты-испытатели активно поддерживают инициативы введения ГОСТов для электросамокатов, поскольку количество недобрых инцидентов растет. Здесь важна не только инициатива испытательных центров, но и правильный подход к регулированию дорожного движения.

Подходите ответственно к выбору и эксплуатации самокатов, поскольку это средство передвижения, а в меньшей степени игрушка. В таком случае ни у кого не повернется язык назвать его «автоматом Калашникова», и он станет настоящей «двухколесной радостью».

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