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Здоровье17 июня 2021 19:15

Директор центра по профилактике вирусных инфекций: Обязательная вакцинация от коронавируса для групп риска - это альтернатива локдауну

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Георгий Викулов рассказал kp.ru, насколько обоснована сейчас такая мера с медицинской точки зрения
Анна ДОБРЮХААнна ДОБРЮХА
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Чтобы не было локдауна, нужно как можно скорее охватить вакцинацией максимальное количество люде

Чтобы не было локдауна, нужно как можно скорее охватить вакцинацией максимальное количество люде

Фото: Мария ЛЕНЦ

В связи с ухудшением эпидобстановки в Москве главный государственный санитарный врач города подписала постановление о введении обязательной вакцинации от коронавируса для определенных групп граждан. Примеру столицы начинают следовать другие регионы, где заболеваемость ковидом растет угрожающими темпами. На сегодня среди них Московская, Кемеровская и Сахалинская области. Насколько оправдана обязательная вакцинация в России в нынешних условиях? Кто сейчас в группе повышенного риска и нуждается в прививках безотлагательно, в первую очередь? Об этом kp.ru рассказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Георгий Викулов.

ЭФФЕКТ МАССОВОЙ ВАКЦИНАЦИИ БЕЗОГОВОРОЧНО ДОКАЗАН

- Это вынужденная и обоснованная мера, которая действительно необходима в сложившейся эпидобстановке. Чтобы не было локдауна, нужно как можно скорее охватить вакцинацией максимальное количество людей - кроме тех, у кого есть медицинские противопоказания, - говорит эксперт. - У нас же пока, к сожалению, очень низкая доля привитых, лишь около 10% населения (см. ниже "Цифры и факты". - Ред.).

В то же время в мире уже есть яркие примеры стран, где достигнут коллективный иммунитет к ковиду, напоминает врач-инфекционист.

- Это Израиль и Мальта. Ситуация там стала не только предсказуемой, но и спокойной, благоприятной для возвращения к нормальной жизни. Это произошло после того, как было привито более 60% населения. Вместе с переболевшими, сохраняющими иммунную защиту, они обеспечивают полноценную «подушку безопасности». В Израиле, к примеру, известно, что в целом более 70% жителей сегодня имеют защитные антитела. Новые случаи заражений единичны, летальность уже не регистрируется. Еще один пример - США. Там привиты три четверти населения страны, и заболеваемость изменилась коренным образом.

Поскольку в России рекомендации привиться очень многие игнорируют, в нашей стране объективно необходима кроме добровольной обязательная вакцинация определенных групп граждан, считает Георгий Викулов. «Если человек отказывается, то не должен допускаться к той деятельности, которая сопряжена с оказанием социальных услуг. Потому что COVID-19 это заболевание, которое опасно для окружающих», - подчеркивает директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций.

САМЫЕ КОНТАКТНЫЕ И ОСЛАБЛЕННЫЕ: КОГО НУЖНО ПРИВИВАТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

- Если говорить конкретно, то для кого, на ваш взгляд, нужно вводить обязательную вакцинацию в первую очередь?

- К таким группам относятся люди с большим количеством контактов: медработники, военнослужащие, сотрудники сферы образования (университеты, школы), сферы обслуживания и развлечений (кафе, рестораны, салоны красоты), магазины, торговые центры, центры социальных услуг. Такие люди должны пройти вакцинацию в первую очередь.

Кроме того, есть группы риска, для которых заражение коронавирусом чревато опасными для жизни осложнениями и даже летальным исходом, продолжает врач.

! Из этих соображений привиться, не откладывая, нужно людям старшего возраста (60+), пациентам с сахарным диабетом, ожирением, гипертонией, хроническими заболеваниями сердца, онкологическими заболеваниями. А также другими серьезными хроническими болезнями. Таким пациентам нужно как можно скорее пройти вакцинацию при отсутствии противопоказаний.

- Может, нужны дополнительные меры стимулирования для таких людей?

- По-моему, стимуляторов уже и так достаточно (главный из них - сохранить свою жизнь и не стать инвалидом после осложнений ковида. - Ред.). Людям нужно понять: если ничего не предпринимать, не прививаться, то следующим этапом при перегрузке системы здравоохранения неизбежно становится повсеместный карантин. В ряде стран это сопровождалось патрулями нацгвардии. Хочется надеяться, что сознательность, разумный подход и чувство самосохранения перевесят предрассудки и недоверие к вакцинации.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

14 594 903 человек (9,98% населения) полностью привито от коронавируса в России по данным на 17 июня.

19 108 473 человек (13,07% населения) получили первую прививку от коронавируса.

14 057 случаев заражения зарегистрировано в нашей стране за последние сутки.

416 больных ковидом скончались.

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