Как пандемия на самом деле сказалась на молодом бизнесе в России: опубликованы данные

Полтора года мир живет с пандемией коронавируса. Самоизоляция, ограничения, “удаленка” ударили по экономике всех стран без исключения.

Как российский бизнес выдержал тяжелые месяцы? Это выяснилось в ходе исследования, проведенного британским маркетинговым агентством OnePoll по заказу компании Herbalife Nutrition.

Оказалось, что 69 % молодых предпринимателей в России достойно пережили локдаун и смогли сохранить свой бизнес. Причем большинство опрошенных молодых россиян уверены, что именно сейчас самое лучшее время, чтобы начать собственное дело.

О том, какие отрасли экономики исследователи назвали самыми перспективными для начинающих бизнесменов, а также об основных препятствиях на старте - подробнее читайте в статье.