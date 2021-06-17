Путин о Байдене: С ним нельзя расхолаживаться

Образ Байдена, который рисует и наша, и американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью Фото: REUTERS

Владимир Путин по видеосвязи пообщался с выпускниками кадрового резерва Высшей школы госуправления. Это такие курсы повышения квалификации для топовых чиновников – здесь стажируются губернаторы, главы федеральных ведомств и прочий управленческий бомонд. Президент начал с главного: осудил блат при крупных назначениях.

- Подготовка управленческих кадров должна работать не на протекциях, не на связях, а на прозрачных принципах, на основе объективных критериев оценки потенциала каждого человека. Чтобы каждый, кто стремится принести пользу стране, достичь новых профессиональных высот, мог это сделать с помощью программ наставничества, конкурсов, других открытых и доступных форматов, - рассказал президент.

Закончив с приветственной речью, Путин предложил резервистам задать вопросы. Конечно, у президента начали интересоваться деталями встречи с Байденом. Сенатор Мария Львова-Белова спросила, не мешало ли саммиту здоровье лидера США.

- Образ Байдена, который рисует и наша, и американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью. Он же в длительной поездке, прилетел из-за океана, джет-лаг, смена часовых поясов. Даже я когда летаю, это выбивает из колеи. Но он выглядит бодрым, мы говорили с глазу на глаз два часа, он полностью в материале, - заметил Путин.

Президент напомнил, что Байден – профессионал. И это не дежурная вежливость.

- Тот образ, который рисуют, он даже расхолаживает, но расхолаживаться тут нечего. Байден профессионал, и надо очень внимательно с ним работать, чтобы ничего не пропустить. Он сам ничего не пропускает, - отметил Путин.

Глава государства объяснил, почему политики в Вашингтоне допускают разные оговорки и неточности. Деменция, как предположил один из резервистов, тут не при чем.

- То, что он там что-то путает иногда… Ну у него пресс-секретарь – молодая, образованная, красивая женщина, она сама все время путает чего-то. Это не от того, что у нее образование не позволяет и память плохая. Просто когда люди считают, что какие-то вещи второстепенные, они не очень фиксируют на этом свое внимание. А американцы считают, что нет ничего важнее их самих. Это такой стиль, - объяснил президент.

Путин напомнил, что Москве и Вашингтону надо постоянно разговаривать. Так удается обходить многие недоразумения.

- Если совсем не разговаривать, то озабоченности и претензии возникают там, где их могло бы не быть. Вот в сфере кибербезопасности сколько уже лет мы им (США — ред.) предлагаем начать диалог на этот счет? Они же отказываются все время, только обвиняют нас во всех смертных грехах, — сказал российский лидер. - Вместо того, чтобы собачиться, как у нас в народе говорят, ругаться и искать виновных не лучше ли объединить усилия для борьбы с киберпреступностью?

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