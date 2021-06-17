Разгребли "завалы" 20-летней давности. Госдума подводит итоги работы 7-го созыва

Госдума подводит итоги работы 7-го созыва Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Причем, не просто перед каникулами, а вообще последняя. Такой Госдуму мы уже не увидим. 19 сентября выберем себе новую.

Седьмой созыв уже давно называют одним из самых продуктивных. И подводя итоги, лидеры многих фракций, да и председатель палаты Вячеслав Володин в это особо подчеркнули.

- С октября 2016 года по сегодняшний день в Государственную Думу внесено 5500 законопроектов. Еще 2020 - перешло к нам от предшественников. Некоторые из них – более чем 20-летней давности. От этих "завалов" осталось только 26 документов - 1,3%. Всего депутатами было рассмотрено 6479 проектов. - Написал в своем телеграмм-канале Володин.

Особой гордостью председатель Госдумы, который точно пойдет на выборы в следующий созыв, называет то что каждый третий из принятых законов – социально значимый.

- Мы приняли законы, защищающие граждан от недобросовестных застройщиков, запретили микрофинансовым организациям использовать в виде залога жилье граждан и передавать коллекторам долги ЖКХ, - говорит Володин.

Старожил Владимир Жириновский прошелся по своим. Отметил отличившихся. Но главный акцент — тоже на законах. По словам лидера ЛДПР, самый значимый итог работы нынешней Думы — изменения системы налогообложения.

- Мы настаиваем на дальнейшем уходе от «одноканальный» системы. Чем богаче граждане, тем и налоги должны быть выше. Всё это, естественно, в пользу малоимущих, - объяснил суть изменений нынешних и, возможно, грядущих Жириновский.

А вот глава коммунистов Геннадий Зюганов, вспомнил о не внесённых 15 поправках в конституцию, предложенных его партией. И подчеркнул, что дела обстоят в стране не так уж радужно – очень сильно выросла смертность, а доходы населения падают, не поспевая за инфляцией. Так что подводить итоги рано. Нужно еще работать и работать.

Стоит отметить ,что Госдума седьмого созыва приняла много запретительных законов. Больше всех пострадал интернет, любители несанкционированно протестовать или разглашать персональные данные силовиков и чиновников.

- Ни у кого не должно быть иллюзий: мы не допустим вмешательства извне в нашу жизнь. Интересы страны и наших граждан, укрепление России и улучшение жизни людей – главное для нас, - объяснил этот веер запретов Вячеслав Володин.

НЕМНОГО ЦИФР VII СОЗЫВА ГОСДУМЫ:

427 пленарных заседаний

6479 — рассмотренных законопроектов

2672 принятых закона (41,2% от общего числа)

27 законов об изменениях в Конституции

около 1 000 000 обращений граждан