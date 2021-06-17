Время вкладываться в недвижимость

На интернет-площадке радио «КП» 16 июня состоялась традиционная Деловая пятница, посвященная теме «Продление льготной ипотеки. Что будет с ценами на недвижимость?» Фото: Иван МАКЕЕВ

В мероприятии приняли участие:

- Анатолий Аксаков, председатель комитета Думы РФ по финансовому рынку;

- Елизавета Данилова, директор Департамента финансовой стабильности Центрального банка РФ;

- Анна Харнас, руководитель Дирекции Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина РФ;

- Антон Мороз, вице-президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ);

- Инна Солдатенкова, ведущий эксперт отдела анализа банковских услуг финансового супермаркета Банки.ру;

- Дмитрий Руденко, Генеральный директор «Абсолют Страхование», Председатель Комитета ВСС по конкуренции;

- Михаил Гольдберг, руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ

Что обсуждалось? Ниже ставка – выше цены. Что произошло за год действия программы? Вопросы доступности жилья. Стало ли выгоднее приобретать недвижимость? С чем связан аномально высокий спрос на недвижимость? Баланс спроса и предложения. Как получить наиболее выгодную ставку?

Что изменится благодаря продлению программы? Безусловно, не обошли вниманием и аспект точечной поддержки: где и для кого сохранятся льготные условия от государства? Наконец, что будет с ценами на жилье в ближайшее время?

Анатолий Аксаков высказался первым: «В начале года мы видим бурный рост продаж, выросли объемы процентов кредитования по льготной программе. И, очевидно, это было связано с ажиотажем – программа заканчивалась.

К получению ипотечных кредитов можно подойти сразу. Никаких изменений законодательства не потребуется – так называемая «бесшовная технология» –заканчивается одна программа, и тут же начинается другая.

Лимиты программ должны сейчас учитывать бюджетообеспеченность граждан. А федеральная программа работать на выравнивание строительной ситуации. Это та отрасль, которая способствует развитию экономики. За год более 450 тыс. граждан получили кредит по льготной программе на сумму в 1 миллион 377млдр руб.

Из-за выросшего спроса цены поползли вверх. Но, надеюсь, больше они не вырастут».

Елена Данилова: «Принятое решение достаточно сбалансированное. Оно снизит избыточный спрос на отдельных рынках. И очень важно, что принято еще одно решение - по расширению адресных семейных программ. Это будет способствовать улучшению жилищных условий и решению демографической проблемы. Мы считаем, что в целом программа была успешной. Она помогла граждан улучшить свои жилищные условия и поддержала строительную отрасль.

Особенно подчеркнем, что программа была эффективной в период пандемии. Но теперь она должна быть модифицирована, иначе будет способствовать формированию пузыря на рынке недвижимости и тормозить доступность жилья.»

Антон Мороз: «В конце 2020-го года были введены ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса, дальнейший рост цен обусловлен экономическими обстоятельствами, был особый спрос на жилье. Рост продаж на вторичном рынке составил 9% и более. Как показывает практика, всегда, во все экономически нестабильные времена, граждане старались сохранить свои сбережения в квадратных метрах. На первичном рынке подорожание составило 17 %. И льготная ипотека – не основной тренд для повышения квадратного метра. Она, скорее, позволила стабилизировать ситуацию и добиться показателей в нацпроекте, поддержав застройщиков.

На данный момент с участием проектного финансирования строится более 60% рынка. Сбербанк, ВТБ и ДОМ.РФ субсидируют фактически 80% рынка. Увы, есть и по сей день регионы, где проектное финансирование вообще не применяется. Перед государством сейчас стоит двойная задача: увеличить предложения жилья и сохранить высокий спрос. С учетом снижения доходов населения мы должны предлагать понятные механизмы финансирования и обеспечивать спрос, чтобы застройщику было интересно».

Инна Солдатенкова: «Активно растут ставки по базовым программам банка. В то же время они снижают ставки и запускают акции по ипотеке на новостройки с господдержкой, которая скоро должна закончиться на старых условиях.

По данным Банка России, на 1 мая средневзвешенная ставка по ипотеке составляла 7,3% годовых. Она включает в себя и базовые, и льготные условия. Для рядового заемщика она на деле оказывается гораздо выше, и сейчас составляет порядка 8-9% годовых в зависимости от того, где приобретается жилье – на первичном или вторичном рынке.

Если планируется покупка на первичном рынке – лучше заранее узнавать у застройщиков, с какими банками они сотрудничают. Сейчас на рынке есть множество партнерских программ с субсидированными ставками, когда в первый год или два будет действовать минимальная ставка (до 1% годовых), а затем она повышается до базовой.

Если ипотека планируется на длительный срок, снизить ставку поможет и оплата единовременной комиссии. Работает это так: клиент в момент оформления ипотеки оплачивает определенный процент от суммы кредита и таким образом получает сниженную ставку. Однако при досрочных погашениях такая комиссия не пересчитывается.

Кроме того, многие банки дают скидку к ставке за подачу заявки и документов онлайн, за быстрый выход на сделку, за электронную регистрация сделки, за подтверждение дохода через портал госуслуг, за оформление кредита на крупную сумму и т.д. В ряде банков действуют скидки к ставке для молодых, многодетных семей, работников здравоохранения, бюджетников и т.д. Получить скидку можно и при покупке залоговой недвижимости».

Дмитрий Руденко: «Ставки по страхованию ипотеки в ковидный год стали ниже в среднем на 15 %. Это комфортный уровень для страховщиков, хотя рисковая составляющая увеличилась.

Частотность наступления страховых случаев по рискам «смерть» и «инвалидность 1, 2 группы» на портфеле «Абсолют Страхование» увеличилась на 30 %. В первую очередь, это связано с ковидом. Причем по Москве это 9%, а в других регионах – до 45%. Это говорит о высокой доступности услуг медицины в Москве по сравнению с регионами.

Страхование жизни и здоровья не является обязательным элементом при ипотечном страховании для заемщиков, но именно сейчас, в условиях пандемии, я категорически рекомендую клиентам это делать, так как в критической ситуации, страховые выплаты могут существенно поддержать».

О покупке недвижимости высказалась Анна Харнас: « Когда человек задумывает решить квартирный вопрос, самое главное – избежать ситуации, когда «все побежали, и я побежал». Очень быстро мы реагируем на красивые цифры…А нужно принять решение о своем очень долгосрочном жизненном и финансовом плане, потому что для большинства из нас ипотека – это проект не на год и не на два, а на 15-20 лет. Поэтому решение должно быть не сиюминутное. И нужно очень хорошо представлять все свои риски. И важно оценить гибкость сценария для вас – аренды или ипотеки, что будет выгоднее.

Михаил Гольдберг, можно так выразиться, обобщил все ранее сказанное и сакцентировал внимание на наиболее важных нюансах: «Решение Президента РФ продлить программу льготной ипотеки на новостройки еще на год позволит закрепить и развить уже накопленную положительную динамику в отрасли, особенно в условиях перехода Банка России к нейтральной денежно-кредитной политике. Распространение программы «Семейной ипотеки» на семьи, в которых рождается первый ребенок, наряду с принятым недавно решением о распространении Материнского (семейного) капитала на первого ребенка, позволит оказать синергетический эффект на демографическую ситуацию. Согласно данным социологических исследований ВЦИОМ и ДОМ.РФ, зачастую семьи откладывают решение о рождении первенцев из-за стесненности жилищных условий.

Программа льготной ипотеки на новостройки сыграла решающую роль в преодолении экономических последствий пандемии коронавируса, однако деловая активность восстановилась еще не полностью, поэтому и принято решение продлить программу – с рядом ограничений, направленных на недопущение роста цен и снижения доступности жилья. Продление меры будет способствовать тому, что застройщики продолжат выводить на рынок новые проекты жилья. Во многом именно благодаря программе льготной ипотеки рост запусков новых проектов многоквартирного строительства наблюдается в России уже десятый месяц подряд. С августа прошлого года застройщики вывели на рынок 30,6 млн кв. м. жилья – на 62% больше, чем за сопоставимый период прошлого – позапрошлого годов. В частности, в апреле – мае запущено 7,7 млн кв. м новых проектов жилья. Как результат, объем жилья в стадии строительства в рамках 214-ФЗ растет уже третий месяц подряд. По сравнению с серединой февраля он увеличился почти на 5 млн кв. м и достиг примерно 96 млн кв. м.

Предложение жилья будет расти, и это позволит компенсировать перекос в сторону спроса, возникший на рынке новостроек за последний год. Если текущий темп запусков удастся удержать, то до конца года суммарный годовой объем запусков составит 45-50 млн кв. м – это значит, что уже через два-три года объём вводов нового жилья существенно увеличится.

По окончании мероприятия эксперты сделали общие рекомендации заемщикам:

- оценить свои финансовые и физические возможности и посчитать, сколько будете выплачивать кредит;

- сравнить всех страховщиков, допущенных к кредитованию, проанализировать тарифы. Не полениться это сделать, так как экономия может быть существенной;

- нужно приложить максимум усилий для получения наиболее выгодной ставки;

- сделать поменьше первоначальный взнос, чтобы не ухнуть сразу все деньги в ипотеку, и чтобы не так тягостно было жить от зарплаты до зарплаты;

- сейчас не самое плохое время для покупки квартиры.

Наша дискуссия в режиме онлайн транслировалась в YouTube, Facebook и Вконтакте радио КП. Абсолютно любой зритель мог задать присутствующим спикерам вопросы.