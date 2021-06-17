Есть контакт! С «враждебным» Байденом добились большего, чем с «русским» Трампом

Саммит пошел на пользу. Это совершенно однозначный ответ. И после него есть хорошие ожидания. Президенты наметили куда двигаться Фото: REUTERS

УКРАИНУ ОТЛОЖИЛИ НА ПОЛГОДА

- Тему Украины до начала переговоров Путина с Баденом эксперты называли чуть ли не главной. А в итоге Путин сказал - что про нее вспомнили «мазком», А Байден вовсе не обмолвился ни словом. Получается, "украинский вопрос" был перегрет истерикой Зеленского?

- Украина на этом саммите проиграла информационную битву. Зеленский пытался шантажировать Европу перед встречей, но не удалось. Да, США выделяет 300-500 миллионов долларов в год на содержание армии Украины. Да, их цель – создать там свои военные базы. Над этим же работает и Британия. Но Путин четко обозначил, что это неприемлемо. И обсуждать тут нечего. Обратите внимание, насколько спокойно он сказал об этом журналистам. Это показывает его решимость.

- То есть Путину удалось прогнуть нашу линию?

- Да. Но есть нюанс! Байден проговорился на своей пресс-конференции, что предъявил ультиматум и через полгода посмотрим, что будет.

- То есть, через полгода к членству Украины в НАТО опять вернутся?

- Нет. Тем же самым занимался Генри Киссенджер, когда прилетел в Москву от имени Обамы. Тогда он он предложил Путину в обмен на отмену санкций признать поражение в информационной войне. И, как мне известно, президент тогда отрезал «Нет!». Но сейчас он слишком опытен, чтобы сразу ответить. Скорее всего он на полгода подвесил американцев «раздумывая». Это дает нам оперативный маневр, чтобы работать с ними не в их пользу.

«РУССКИХ ХАКЕРОВ» БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ

- Одной из центральных тем и для Путина, и для Байдена стала кибербезопасность...

- Тут дьявол в деталях. Президенты договорились, что Россия и США будут вместе работать над угрозами. А это хорошо, потому что тогда нас не смогут бездоказательно обвинять. Станет совершено понятно, что этим занимаются северокорейские, китайские, румынские, ла любые хакеры. Путин дает понять, что мы жестко отстоим свою позицию.

- Для чего тогда спецслужбы США обвиняют в этом Россию?

- Для спецслужб это способ «выставить» конгресс на финансирование. И это у них хорошо получается. Путин об этом по сути и сказал на пресс-конференции, просто не такими прямыми словами. Он политик – ему нельзя.

МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО МОЖЕТ ВЫДОХНУТЬ

По итогам саммита принято совместное заявление президентов России и США. В нем всего один пункт – контроль над ядерным оружием.

«…Сегодня мы подтверждаем приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

Для достижения этих целей Россия и США в ближайшее время запустят комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Посредством такого диалога мы стремимся заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков.»

- Это то, что от нас и ждал мир, - считает Алексей Мухин. – Сам факт, что Россия и США подписали такую декларацию, позволяет другим странам «выдохнуть». Теперь все знают, что не будет никакого военного конфликта и наши страны к нему не стремятся. Это главный успех саммита.

ПУТИН ПОКАЗАЛ ОБРАЗЕЦ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА

- Путин не стал отрицать, что Байден поднимал тему Навального.

- Путин дал четко понять, что Навальный нарушил закон. И Россия поступила ровно так, как должно действовать правовое государство.

- Речь шла и о обмене заключенными. Назывались фамилии Бута и Ярошенко.

- Президенты пока просто подняли тему. А договорились или нет, мы можем сказать только когда будет подписано такое соглашение. Между нашими странами нет никаких документов по экстрадиции.

ПОСЛОВ ОТЗЫВАЛИ ТОЛЬКО РАДИ САММИТА

- Многие отмечают, что саммит прошел успешно, потому что договорились вернуть послов.

- Сложилось впечатление, что взаимная высылка послов была заготовкой как раз под эту встречу. Они бы и так вернулись. Просто это был бы главный результат саммита, если бы президенты ни о чем не договорились. Этот жест говорит о разрядке.

- То есть закончились дипломатические войны?

- Ни в коем случае. Рока речь о том, что страны начнут разговаривать. Это вовсе не значит, что завтра восстановят число дипломатов и начнут выдавать визы налево и направо.

ПО АРКТИКЕ - ДОГОВОРИЛИСЬ

- Много было сказано и про Арктику. Здесь удалось договориться?

- Нет, но и не могли. Это не сфера компетенций президентов. Об этом должны договариваться дипломаты и военные в Арктическом совете. Но есть один очень важный момент: Арктика и Сирия – точки, где Россия и США взаимодействуют на уровне военного контакта. И президенты гарантировали друг другу, что у них нет намерения вступать в конфронтацию. А если и будут проблемы, это решается телефонным звонком. Это крайне важно. Остальное - работа Герасимова (начальника Генштаба), Шойгу, Лаврова.

БАЙДЕН – НЕ «КАМУШЕК В БОТИНКЕ»

- Путин сказал про зарницы, которые поблескивали. То есть можно ждать налаживания отношений?

- Саммит пошел на пользу. Это совершенно однозначный ответ. И после него есть хорошие ожидания. Президенты наметили куда двигаться.

- Получается, что договоренностей с «враждебным» Байденом достигнуто куда больше, чем с тем же «российским» Трампом?

- Не знаю, кто считал Трампа пророссийским президентом. Натянутые отношения с Трампом были связаны с тем, что он «камушек в ботинке». Как внесистемный президент, он мешал всем, особенно Конгрессу, под давлением которого и начались все эти санкции против России. Есть такой анекдот про космонавта, у которого руки синие, потому что по ним били за то, что кнопки нажимал. Так вот Трамп — как тот космонавт.

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