«Родина в опасности»: кому в первую очередь нужна прививка от коронавируса

В первую очередь должны привиться медики, преподаватели, продавцы, официанты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России за минувшие сутки - 14057 новых случаев заражения ковидом. Умерли от опасной заразы 416 человек. Нынешние цифры давно обогнали показатели июня прошлого года, когда в стране был объявлен локдаун. А ведь этих жутких цифр и смертей можно было бы избежать, если бы большинство россиян поставили прививки от коронавируса. Вместо запланированных к июню этого года 70 млн, прививки сделали только 15 млн человек. Коллективного иммунитета против вируса нет, а значит – здравствуй, третья волна. На днях мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об обязательной вакцинации для тех, кто работает в сфере услуг.

Я спросила у врачей, кого еще следовало бы включить в этот список.

- В первую очередь, медики, преподаватели, продавцы, официанты, - сказал kp.ru инфекционист Владимир Никифоров. – Словом, все те, от кого вирус может распространяться направо и налево.

- А если не все хотят прививаться, как быть? – спрашиваю.

- Люди сами должны прививаться. Безо всяких стимулов. Если на себя наплевать, то подумай о других, кого ты можешь заразить. А то многие только о себе думают. Говорят: «Я вот не хочу прививаться». Ну да, это твое личное дело. А как быть тем, с кем ты контактируешь каждый день?

- Но у нас активная антипрививочная кампания в стране. Что с ней делать?

- Тут нужны крутые и серьезные меры. А то я знаю таких врачей, которые рассказывают, что прививка – вред. Не знаю, зачем они это делают. Но на самом деле именно они наносят колоссальный вред своей стране.

Старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, врач-эндокринолог Зухра Павлова уверена - прививать нужно всех, независимо от профессии. Оставив вне вакцинации только тех, кому прививка противопоказана по причине онкологии, лучевой или химиотерапии, пересадки органов, когда подавляется иммунная система и т.д.

- Когда мне говорят: «Я имею право прививаться мне или нет», я отвечаю: «Имеешь, если живешь на другой планете», - объясняет kp.ru врач Зухра Павлова. - Если вы живете в обществе, то вы такого права не имеете, потому что ваши права ущемляют права других людей. Жизнь в обществе накладывает обязательства, а не только наделяет правами.

- И тем не менее люди неохотно идут за прививкой. Может быть, влияет та антипрививочная волна, которая началась в России лет 15 назад? Помните, народ массово стал отказываться от детских прививок?

- Скорее всего, это одна из причин. Но есть еще такая проблема. У нас сейчас мало специалистов и много имитаторов. Некоторые прочли какую-то статью или прошли курс по определенной тематике, и сразу высказываются об этом публично, возомнив себя серьезными экспертами. Например, общественница Катя Гордон рассуждала публично, кому надо прививаться или кому не надо. Простите, но кто такая Катя Гордон, чтобы просвещать людей на тему вакцинации. Наше общество превратилось в публичную помойку. Обычному человеку трудно понять, где серьезное мнение, а где нет. Необходимо перенимать опыт других стран, Израиля, например, и прививать людей в обязательном порядке. Нас и так мало, так еще губим себя глупым поведением. Наша Родина в опасности: правительству надо брать ответственность и принимать меры.

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