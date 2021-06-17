Анна Попова: Коронавирус больше всего косит россиян в возрасте от 18 до 49 лет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Максимальный прирост заболеваемости коронавирусом наблюдается среди россиян 18-29 лет и 30-49 лет. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

- Максимальный прирост наблюдается среди активного трудоспособного населения с большим числом коммуникаций и напрочь пренебрегающим исполнением требований, которые мы прописывали на протяжении последних полутора лет, - заявила Попова.

По ее словам, люди старшего возраста сейчас болеют гораздо меньше, потому что среди них больше всего вакцинированных.

Как отметила Попова, всплеск заболеваемости коронавирусом в России связан с нарушением россиянами санитарно-эпидемиологических требований. К тому же добавились новые штаммы коронавируса, в том числе более заразный индийский штамм.

- Увеличение доли индийского штамма последние две недели заметно растет. Ученые очень внимательно оценивают возможности передачи, увеличения контагиозности и устойчивость иммунитета после перенесенной болезни и после вакцинации к этому новому штамму, - отметила Попова.

Она также рассказала, что система Роспотребнадзора мобилизована полностью и переходит к работе в круглосуточном режиме из-за ковида.

Премьер Михаил Мишустин напомнил губернаторам, что регионы сами могут принимать решения о введении необходимых ограничений.

-Такое решение, исходя из эпидемиологической ситуации, принимает главный санитарный врач субъекта. Прошу губернаторов плотно взаимодействовать с ними, чтобы своевременно реагировать на изменение ситуации, - сказал Мишустин.

Он также назвал правильными решения, принятые властями Москвы, Подмосковья и Кемеровской области о том, что 60% сотрудников сферы услуг должны быть вакцинированы.

- В том время, как в других странах стоят в очереди за вакцинами, у нас есть возможность сделать прививку бесплатно, - заметил Мишустин и призвал наращивать темпы вакцинации.

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