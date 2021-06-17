Фотографа, работавшего с Киркоровым и Лепсом, обвиняют в педофилии

Полякову уже предъявили обвинение Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Модного московского фотографа подозревают в педофилии. В четверг, 14 июня, прошли обыски в квартире 42-летнего Ярослава Полякова. Поляков - известный в звездной тусовке фотограф, в разные годы снимал Филиппа Киркорова, Гошу Куценко и Григория Лепса.

По версии следствия, мужчина развратил как минимум трех девочек. Самой младшей едва исполнилось 11 лет. Причем, местом преступления была личная домашняя фотостудия Полякова. Именно там он заставлял девочек раздеваться до гола. Родителей он на время съемки выпроваживал из студии под предлогом, что при родных дети будут слишком смущаться... Правда раскрылась, когда одна из девочек рассказала маме интимные подробности фотосессии.

Полякову уже предъявили обвинение. Правда, тот свою вину отрицает, уверяет, что детей и пальцем не тронул. Впрочем, состав преступления следователи в его действиях все равно нашли.

- Уголовное дело возбуждено по статье 132 УК РФ - «иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», - рассказала «Комсомольской правде» Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве.

Полякову грозит от 12 до 20 лет тюрьмы.

- По ходатайству следствия мужчина арестован на два месяца, - уточняют в СК. - Также он сейчас проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.