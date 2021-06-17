"Штаммы атакуют, обязательная вакцинация возможна": О чем еще говорили на заседании Координационного совета по коронавирусу

Михаил Мишустин провел заседание президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

17 июня прошло заседание координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. Темой встречи стала тяжелая ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Публикуем важные заявления участников встречи:

Сергей Собянин, мэр Москвы:

— Ситуация в Москве стремительно ухудшается.

— Москва сталкивается с новыми штаммами коронавируса, более агрессивными.

— Динамика распространения коронавируса в Москве неожиданна, поскольку более 60% имеют иммунитет.

— По предварительным данным, рост заболеваемости коронавирусом в Москве возрос в три раза (подробности тут).

Михаил Мурашко, министр здравоохранения:

— Наибольший прирост видим в категории 30-40 лет. Рост госпитализации - 32%, мы увеличили число коек по стране. Имеем запас в объеме 16% коечного фонда.

— Особенностью периода является вовлечение беременных женщин. Их - около 10 000 человек, появились случаи тяжелого течения заболевания у беременных (подробности тут).

Анна Попова, глава Роспотребнадзора:

— Эпидситуация — крайне напряженная. В основном рост за счет 3 субъектов: Москва, Московская область и Петербург. Общая доля этих субъектов — 60%, но ситуация по стране тоже неблагополучная.

— Распространение индийского штамма коронавируса за последние две недели в России серьёзно выросло (подробности тут).

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