В России заблокировали VPN-сервис Opera, который позволял открывать запрещенные сайты

VPN-сервисам теперь придется туго. Правда, пока не всем, а только двум Фото: Shutterstock

Похоже, Роскомнадзор перешел к решительной фазе борьбы с VPN-сервисами. Это приложения, которые позволяют скрывать свою страну при работе в интернете. Их используют, чтобы открывать сайты, заблокированные в России. Например, когда три года назад Роскомнадзор блокировал Telegram, именно через VPN-сервисы большинство пользователей заходило в опальный мессенджер Павла Дурова.

И вот Telegram в России недавно разрешили, а VPN-сервисам, наоборот, теперь придется туго. Правда, пока не всем, а только двум. Как гласит свежее сообщение на сайте Роскомнадзора, «с 17 июня 2021 года вводятся ограничения на использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN». Там же указана цель ограничения: эти сайты создают угрозу «обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещенному контенту».

Что изменится для простых пользователей? Эксперты объясняют: установить как браузер Opera, так и приложение VyprVPN вам никто не помешает. Но вот работу анонимайзеров - то есть саму возможность «скрывать» страну входа - Роскомнадзор будет блокировать.

Вернее, уже блокирует, в чем автор статьи убедился на собственном опыте. Увидев новость о блокировке на сайте Роскомнадзора, первым делом я открыл браузер Opera. Работает. Загрузил kp.ru - тоже работает. А вот «сайт с запрещенным контентом» - торрент, с которого я иногда втайне от правительства качаю фильмы и вчерашние футбольные матчи (а кто без греха?), загружаться отказался. Да не просто отказался, а встретил меня грозным логотипом Роскомнадзора и сообщением: доступ к запрашиваемому ресурсу ограничен. Поскольку содержит «информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено». Смотрите-ка, работает запрет!

- Действительно, работу многих бесплатных сервисов, к которым относятся Opera VPN и VyprVPN, заблокировать можно. Но есть платные приложения, с ними это сделать гораздо сложнее, - говорит Карен Казарян, генеральный директор Института исследований интернета. - Можно вспомнить опыт Китая, где львиная доля бесплатных VPN заблокирована, но платные спокойно работают и позволяют обходить местную цензуру.

VyprVPN в России известен мало. А вот Opera, по словам эксперта, несколько лет назад была одним из главных VPN в нашей стране. Но постепенно популярность «Оперы» в России упала. В том числе и потому, что подобные приложения нередко обвиняют в махинациях с информацией о пользователях - по словам Карена Казаряна, многие бесплатные VPN-сервисы зарабатывают на продаже персональных данных.

- Закон, запрещающий использование VPN для обхода блокировки запрещенных сайтов, был принят еще в 2017 году. Но фактически все это время он не работал, - продолжает Карен Казарян. – Думаю, ограничение работы Opera VPN и VyprVPN для Роскомнадзора стало «пробой пера» - проверить, получится это сделать или нет. Возможно, если опыт признают успешным, они могут попробовать наложить ограничения и на другие бесплатные VPN-сервисы. Однако большинству платных приложений от этого ни холодно, ни жарко - они продолжат работать, как и прежде.