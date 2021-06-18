Под 2,7 процента годовых: банк ВТБ начинает выдачу сельской ипотеки

Сельская ипотека действует в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

С 18 июня банк ВТБ начинает принимать заявки по программе «Сельская ипотека» со ставкой 2,7% годовых. Клиенты могут оформить кредит на покупку строящейся или готовой жилой недвижимости в доме с земельным участком, таун-хаусе или даже многоквартирном доме высотой до 5 этажей. Предложение доступно для сельских территории и небольших городов c населением до 30 тысяч жителей в 15 регионах России.

Сельская ипотека действует в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», разработанной Минсельхозом России. Приобрести жилье по программе можно на вторичном рынке у физлиц или компаний по договору купли-продажи, а также на первичном рынке по договорам долевого участия и уступки прав требования. Ипотека доступна на срок до 24 лет и первом взносе от 10%. Максимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей, а для Ленинградской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и субъектов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа – 5 млн рублей (где еще работает программа – в конце текста). По условиям программы приобретаемый объект должен быть пригоден для постоянного проживания, обеспечен всеми необходимыми инженерными коммуникациями и обладать достаточной площадью в расчете на одного члена семьи, согласно нормам, установленным органами местного самоуправления.

«Стратегической задачей ВТБ является обеспечение максимального числа граждан доступным и комфортным жильем, для чего мы постоянно расширяем перечень своих ипотечных программ, – сообщил Михаил Сероштан, начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ. - Загородная недвижимость в период пандемии стала как никогда популярной, и в этом году эта тенденция только усиливается. Благодаря сельской ипотеке и льготным ценовым параметрам приобретение или строительство дома в деревне или небольшом городе становится более простым и выгодным. Это особенно актуально для семей с детьми, специалистов, которые планируют работать на селе, или граждан, выбравших удаленный формат работы».

Программа запущена в 15 регионах России, среди них Башкортостан, Удмуртия, Татарстан, Ленинградская область, Нижегородская, Белгородская, Оренбургская, Воронежская, Омская, Челябинская, Свердловская и Пензенская области, Алтайский и Красноярский край, Калининградская область. В дальнейшем, с выделением дополнительного лимита субсидирования, планируется распространить действие сельской ипотеки на всю региональную сеть банка. Исключением являются Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования. По итогам пяти месяцев 2021 года банк нарастил продажи жилищных кредитов на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, оформив 132 тысяч сделок более чем на 400 млрд рублей. В банке планируют, что по итогам этого года ВТБ намерен довести объем выдач жилищных кредитов до 1,2 трлн рублей, обеспечив прирост в пределах 30%.